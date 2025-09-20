Cardi B bate el record Guinness de entrega con drones de su nuevo álbum: ha repartido ya más de 176

La rapera estadounidense Cardi B ha vuelto a ser noticia mundial, esta vez fuera de los escenarios. La artista ha batido un Récord Guinness al lograr la mayor cantidad de entregas realizadas por drones en el transcurso de una hora. La hazaña formó parte de una acción promocional ligada al lanzamiento de su nuevo disco, confirmando su talento no solo para la música, sino también para generar expectación mediática.

Según informó la organización Guinness World Records, Cardi B coordinó un despliegue tecnológico en el que 176 paquetes fueron entregados mediante drones en apenas 60 minutos. El registro superacualquier marca anterior en esta categoría y se realizóbajo supervisión oficial, asegurando que cada entrega cumpliera los requisitos establecidos para la certificación.

La iniciativa tuvo lugar en un evento organizado en Estados Unidos y atrajo a cientos de seguidores, que pudieron ser testigos tanto del espectáculo como de la validación inmediata del récord. Los paquetes distribuidos conteníanmaterial promocional relacionado con su nuevo álbum, una estrategia innovadora que combina marketing musical con avances tecnológicos.

Cardi B, conocida por su estilo provocador y su gran conexión con el público, celebró el logro a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo de sus fans y destacando el carácter simbólico de este récord. “Me encanta romper barreras y ahora también récords”, escribió la artista, acompañando su mensaje con imágenes del evento.