Cardi B se pone un piercing con diamantes de 12.000 euros y acaba perdiéndolo en el váter

La rapera estadounidense Cardi B sorprendió a sus seguidores al revelar en el pódcast estadounidense Call Her Daddy, presentado por la influencer Alex Cooper, que había decidido colocarse un piercing de diamantes en el ano, valorado en unos 13.000 dólares (unos 12.000 euros), y que lo perdióaccidentalmente en el váter.

La artista explicó que descubrió la pérdida tras un día normal. Revisó su ropa interior, los pantalones y otros lugares donde podría haberse soltado, pero no encontró rastro. “No estaba en ningún sitio, así que lo único que me queda pensar es que se fue por el retrete”, relató, añadiendo que el accesoriohabía sido colocado después de someterse a una cirugía estética en esa zona, lo que facilitó la colocación del piercing sin dolor.

La anécdota se conoció a través del podcast, uno de los más escuchados en Estados Unidos y disponible en plataformas como Spotify. El episodio en el que participó Cardi B incluyó otros detalles sobre su vida personal, pero fue la confesión del piercing perdido la que acaparó titulares en medios internacionales.

El relato no tardó en viralizarse en redes sociales. En X (antes Twitter), TikTok e Instagram circularon fragmentos de la entrevista y comentarios de usuarios, muchos de ellos centrados en la cifra invertida en el accesorio y en lo insólito de la situación.

La historia fue comentada en el programa matinal Aruser@s de La Sexta, presentado por Alfonso Arús. El periodista mostró su asombro por la elevada cuantía del piercing perdido y sus colaboradores se sumaron a la sorpresa, tanto por el precio de la joya como por la inusual decisión de Cardi B.

Más allá de la anécdota, los colaboradores destacaron el riesgo de colocar una pieza de tanto valor en una zona tan poco común, destacando lo fácil que resultaba perderla en circunstancias cotidianas y lo llamativo de haber invertido tal suma en un accesorio corporal tan particular.