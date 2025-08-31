La carta a corazón abierto de Carla Flila sobre su ruptura con Nagore Robles: "Siempre la llevaré conmigo"

La suya ha sido una de las rupturas más sonadas del verano en nuestro país. Tras varias semanas de silencio, Carla Flila se pronunciaba a través de su perfil de Instagram acerca del final de su romance con Nagore Robles. Y es que la 'influencer' le escribía a sus más de 920.000 seguidores una pequeña carta donde desvelaba el punto en el que sus sentimientos se encontraban a día de hoy.

Tal y como comenzaba escribiendo en la carta, Flila se mostraba contenta a por la evolución personal obtenida a partir de la experiencia. "Es gracias a mí, pero también una gran parte es gracias a Nagore [...] Las personas que han estado ahí, que te han ayudado y acompañado en buscar tu mejor versión, merecen todo lo bueno", comentó la creadora de contenido.

Eternamente agradecida

No es la primera vez que Carla Flila ahonda en el impacto que la exconcursante de Gran Hermano ha tenido en su desarrollo personal. El pasado enero, la 'influencer' ya se había pronunciado sobre la fuerza que había ganado gracias a su relación con Robles: "Ella me empezó a recordar que era una chica valiente, válida y preciosa".

Historia de Carla Flila Instagram

A pesar de haber decidido tomar caminos diferentes, Flila lo tiene claro: Nagore siempre será una persona incondicional en su vida. "Siempre la llevaré conmigo. Cada parte de mi trabajo y de lo que soy hoy es gracias a mí, pero también a ella. Y por eso y por mil cosas más, la voy a querer toda la vida", afirma la creadora de contenido.

Actualmente, Carla se encuentra viviendo con su madre mientras continúa con su proyecto para establecerse como referente en la creación de contenido en España. Por su parte, Nagore está terminando de prepararse para volver en cierta medida a sus orígenes; será la presentadora de un nuevo espacio sobre 'Gran Hermano' en Mediaset Infinity donde desvelará todos los secretos del casting de su vigésima edición.