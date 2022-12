Camilla: la reina progresa adecuadamente

«Me gustaría ser la reina de los corazones de la gente, pero no me veo siendo la reina de este país». Aquel deseo que la princesa Diana expresó cuando ya su matrimonio solo aspiraba a un entierro digno hoy podría entenderse como el destino, tal vez la maldición, de la nueva consorte real. Porque Camilla Windsor tampoco se veía como reina, y sin embargo ahora su mayor aspiración es ganarse el cariño, o al menos el respeto, de una nación que la examina con la misma severidad que lo hace con su marido, Carlos III.

En estos primeros meses en el trono, el escrutinio de lo que parece un periodo de prueba bajo supervisión popular ofrece signos alentadores, un «progresa adecuadamente» en cada una de sus comparecencias públicas y en lo que trasciende de su vida privada. Sin embargo, le resta mucho trabajo por hacer. Una reciente encuesta realizada por el diario «The Sun» la colocaba en el sexto lugar en aprobación entre los miembros de la familia real, por detrás del inadaptado y resentido príncipe Harry. Para ella, este es un tiempo de aprendizaje y adaptación que va a requerir de mucho tacto y una buena campaña de imagen. En ello está. Analicemos sus avances.

1. La encantadora Camilla

A principios de este mes, el rey y su mujer realizaron una visita oficial a la localidad galesa de Wrexham durante la que se acercaron a saludar a los vecinos que les esperaban en la calle. Carlos intercambió algunas palabras de rigor con el público y al poco alcanzó el coche en el que se trasladaban. Camilla se había quedado atrás charlando con la gente. El rey esperaba, impaciente, incómodo, ante la puerta del vehículo. «¿Podemos hacer que venga ya, por favor? –pidió a sus asistentes–. He ido más despacio, pero ella sigue». El monarca terminó por acercarse de nuevo y, al tiempo que volvía a dirigirse a algunas personas para disimular, tomó a su mujer por el brazo y la condujo sutilmente al coche.

Camilla, muy cercana FOTO: Isabel Infantes AP

No es la primera vez que lo hace, y seguramente no será la última, porque a Camilla le encantan esos momentos de comentarios espontáneos y charlas improvisadas. Son precisamente detalles como estos los que aportan la cercanía y el calor que la institución necesita para sobrevivir saludable a la desaparición de la reina Isabel.

Algunos biógrafos y la prensa más leal a la Corona colaboran en reforzar esa percepción sobre Camilla. Penny Junor, autor de «Camilla Parker-Bowles. The Duchess, the untold story», la describía en una reciente entrevista como «una mujer encantadora. Cálida, amistosa y muy divertida. No tiene delirios de grandeza, sigue siendo muy natural. Complementa a la perfección el carácter más tímido e inseguro del príncipe Carlos y le transmite fuerza y confianza. Basta una mirada de ella para que el rey cambie cuando el humor se le tuerce». Lo que parece que ocurre a menudo. Contaba también Junor una anécdota que demuestra su influencia sobre el monarca y el buen manejo que hace de la ironía. Ambos se trasladaban a un torneo de golf donde se recaudaba dinero para su fundación. Mal tiempo y muchos kilómetros que recorrer hasta el evento, lo que hizo que el rey fuera refunfuñando por el camino, a lo que ella replicó: «No deberías amargarte teniendo en cuenta que vas a estar unos 14 minutos y van a darte un cuarto de millón de libras a cambio, un caché más alto que el de la Spice Girls en su mejor época». Carlos se rió y desde ese momento mostró su mejor cara.

2. Sombreros XL

Anna Valentine fue la creadora del traje con el que Camilla se casó con Carlos y desde entonces es su diseñadora favorita. Ella es la principal responsable de que luzca un vestuario sobrio repleto de trajes de chaqueta, caftanes y faldas fluidas que enmarcan bien su figura, todo en colores suaves, nada estridentes. Un estilo con el que nunca destaca, pero que tampoco genera controversia, adecuado para su posición, pero tal vez no para su carácter extrovertido. Por eso se suele tomar dos licencias que hablan de cierto gusto por el exceso y por un lujo discreto, admisible en un royal: los aparatosos sombreros de Philip Treacy y los bolsos de Bulgari, Chanel, Fendi y Launier. El resultado es que sus conjuntos están obteniendo el respetuoso aprobado de los críticos de moda.

Camilla con su ya tradicional accesorio, la pamela FOTO: Daniel Leal AP

El único inconveniente podría ser que sus estilismos son demasiado propios de su edad, unos muy bien llevados 75 años, pero una cifra considerable cuando hablamos de una «nueva» generación real. Eso y la lozanía que mostró su suegra en toda su vejez ha hecho que la reina consorte esté más pendiente del paso del tiempo de lo que se creía. Hace unas semanas, el diario «Times of India» desveló una reciente visita de Camilla al centro de salud holística Souky, en Bangalore (India), donde otras clientas exclusivas como Emma Thompson reciben a cambio de 850 euros por día tratamientos depurativos, de naturopatía, reflexología y acupuntura. Según lo publicado, sus visitas ya eran habituales siendo duquesa de Cornualles y no piensa renunciar a ellas ahora que necesita mostrar la misma vitalidad y energía de la que presumía la anterior soberana siendo 20 años mayor.

3. Una reducida corte

Camilla ha querido contribuir a la modernización de la monarquía acabando con las damas de compañía de la reina, un grupo escogido de aristócratas que desde la Edad Media constituía una corte particular que tradicionalmente servía para entretener a la monarca y que a Isabel II la liberaba de tareas como gestionar la correspondencia u organizar algunas de sus actividades. Trabajadoras muy bien retribuidas por la Corona que hoy se han visto obligadas al retiro. En su lugar la consorte ha creado un nuevo concepto, las «acompañantes de la reina», seis amigas íntimas de Camilla que junto a su secretario privado y un secretario adjunto forman su círculo de confianza.

Las seis escogidas son lady Sarah Keswick, esposa de un próspero banquero y empresario, sin oficio conocido; Sarah Troughton, fideicomisaria de la Fundación Comunitaria de Wiltshire y Swindon, y primera mujer en ocupar el cargo de Lord Teniente de Wiltshire; Fiona Lansdowne, marquesa y diseñadora de interiores; Carlyn Chisholm, miembro de la Cámara de los Lores, antes ejerció como enfermera y, desde la cuna, como baronesa; lady Katherine Brook, sin ocupación e hija de una dama de compañía de Isabel II; y Jane Von Westenholz, también sin empleo hasta ahora y con un debe en su haber para la familia real: fue su hija Violet la que presentó al príncipe Harry a Meghan Markle.

Ninguna recibirá un sueldo por hacer compañía a Camilla, pero se cubrirá los gastos que les pueda generar su dedicación.

4. Fiel en la guerra familiar

La esposa de Carlos III ha sabido entender su posición en los conflictos que desangran la reputación de la familia real: los vergonzosos antecedentes del príncipe Andrés y la traición de Harry. En los dos casos ha procurado que no trascendiera su postura privada, respaldando en silencio el rechazo oficial a ambos. Pero los entornos de palacio siempre tienen resquicios por los que se filtran afectos y antipatías, y a ellos acudió la biógrafa Angela Levin para escribir Camilla, duquesa de Cornualles: de despechada a futura reina consorte, un libro publicado a principios de octubre. De él se extraen dos revelaciones.

La familia real británica, en una imagen de junio 2022 FOTO: Roland Hoskins AP

La primera es su animadversión hacia Andrés desde que este intentó convencer a la reina Isabel para que el príncipe Guillermo fuera su sucesor en el trono. Eran los tiempos del Camillagate, desde entonces había cuentas pendientes, que ahora ella ha saldado animando a su marido a convertir a Andrés en un apestado.

Respecto a Harry, la relación nunca habría dejado de ser tensa. Ella ha procurado ser una madrastra respetuosa y discreta, de esa forma ha logrado establecer con Guillermo un vínculo de amistad, aunque no excesivamente cercana. Pero con su hermano todo ha sido más tormentoso, hasta el punto, siempre según Levin, de que Harry «ha dicho cosas horribles sobre ella». A pesar de eso, o quizá precisamente por ello, Camilla procuró mantener desde el principio un buena relación con Meghan. Todo fue bien, incluso existía una mayor confianza entre ambas que la que mantenía con la princesa Kate. Sin embargo, el exilio de los Sussex y especialmente la entrevista que dieron a Oprah Winfrey indignó a Camilla, convirtiéndola en una de sus más virulentas detractoras. Pero es una hostilidad prudente, comprensible para sus compatriotas, medida como cada uno de los pasos de una reina que poco a poco se está ganando realmente el trono.