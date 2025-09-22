El acuerdo de Carlos III y el príncipe Harry tras su reunión en Londres: todos los detalles

El pasado 10 de septiembre el rey Carlos III y su hijo, el príncipe Harry, se reencontraron en Londres después de más 19 meses sin verse. Nueve días después de este histórico encuentro para la Corona británica, situación que muchas voces han tachada como la "cumbre de la paz" de los Windsor, los tabloides ingleses han desvelado el acuerdo al que han llegado el soberano y el duque de Sussex tras su reunión.

Acercamiento de ambas partes

Ha sido el "Daily Mail" el encargado de arrojar luz a lo que sucedió en esta histórica reunión. Según el medio británico, Carlos III ha respetado la decisión que tomó su madre, Isabel II, en la cumbre de Sandringham, y Harry podría volver a Londres con más frecuencia y tener agenda como personaje, pero nunca como representante de la Casa Real británica. Por tanto, el duque de Sussex no volverá a tener agenda institucional y estará bajo las normas del monarca.

El Rey Carlos III y el príncipe Harry en una imagen tomada en 2018 Gtres

"El Rey es un hombre indulgente, pero ha sido absolutamente claro al defender la decisión de su difunta madre de que no puede haber miembros 'mitad dentro, mitad fuera' de la familia real trabajadora", señalan desde el "Daily Mail".

El nuevo papel de Harry en Inglaterra

Estas mismas fuentes exponen que Harry podría volver "cuatro o cinco veces al año para eventos públicos". Sobre este asunto, todavía se desconoce si sus visitas estarán dentro de otras iniciativas o relacionadas con la Familia Real, motivo que parece ya descartado. De hecho, aclaran estas fuentes "quienquiera que esté detrás de esta información parece haber confundido un breve té y una rebanada de pastel con el Tratado de Versalles", en relación a que algunas informaciones apuntaban que el duque de Sussex podría, en un futuro, aliviar la agenda su hermano Guillermo y su carga de trabajo.