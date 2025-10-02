Alarma por el padre de Meghan Markle: Thomas, “atrapado” tras en el terremoto de Filipinas

Meghan Markle no está viviendo su mejor momento. Aunque respira tranquila lejos de los problemas que le rodeaban en Buckingham y de la familia real británica, la suya propia sigue dándole quebraderos de cabeza. Conocida es la distancia que mantiene con los miembros más díscolos de su clan, especialmente de su padre y desu hermana Samantha. Vive ajena a lo que hacen, dicen y piensan, aunque se encuentre con desagradables titulares que le ericen la piel y le remuevan por dentro. Le han provocado un gran dolor, de ahí que no se interese lo más mínimo por ellos. Tampoco ahora que su padre ha vivido un angustioso episodio.

Thomas Markle, a sus 81 años, ha experimentado uno de los momentos más aterradores de su vida, al vivir en sus propias carnes el terremoto de magnitud 6,9 que sacudió el pasado martes 30 de septiembre Filipinas. El suegro del príncipe Harry se instaló en las islas el pasado mes de enero y ahora quizá se replantee su estancia, pues el temblor que sintió le ha metido el miedo en el cuerpo. No es para menos, pues son casi 200.000 las personas afectadas y 70 los fallecidos contabilizados hasta el momento. Sin embargo, la alarma se posa ahora sobre él.

Thomas Markle, una víctima más del terremoto en Filipinas

Como era de esperar, la noticia hizo que cundiese el pánico. No solo entre los filipinos, también entre aquellos que tienen un ser querido en el territorio. Es el caso de Samantha, que alertó al mundo que su padre se encontraba entre las víctimas del seísmo: “Mi padre está atrapado en el piso 19 de un edificio en Filipinas tras un fuerte terremoto y no puede caminar. ¡Está atrapado!”, aseguraba con gran alarma, alertando al mundo de lo sucedido.

Imagen de Thomas Markle, padre de Meghan Markle. larazon

Sin embargo, parece que su situación no era tan grave como su hija mayor había planteado y su vida no corría peligro alguno. Tampoco parece que estuviese atrapado como así quería hacer ver Samantha, que quizá exageró un poco de más para conseguir que el foco mediático volviese a posarse sobre la familia. Algo que llevan haciendo desde que Meghan Markle se enamoró del príncipe Harry y entró a formar parte de la familia real británica. Un negocio redondo para ellos, un quebradero de cabeza para la actriz convertida en princesa.

“Por favor, no se preocupes por mí, todo está bien”. Estas han sido las palabras con las que el propio Thomas Markle ha querido rebajar el nivel de alarma que su propia hija elevó al máximo este martes. El padre de Meghan Markle ha hablado con el medio estadounidense ‘TMZ’ para dejar claro que está “a salvo en su habitación de hotel” y que su vida no corre ningún peligro. Es más, negando a su hija mayor, deja claro también que no está “atrapado” y que tampoco tiene los problemas de movilidad que la niña de sus ojos le adjudicaba, pues sí es “capaz de caminar”.