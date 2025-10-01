Amalia de Holanda, pillada “coqueteando” con un empresario en una fiesta

Mucho se habla de la primavera como la estación en la que los jóvenes tienen las hormonas revolucionadas y se enamoran. También del verano, donde se viven intensas historias de amor. Pero en la realeza europea parece que es el otoño la temporada de los noviazgos sorpresa. Días después de que la princesa Elisabeth de Bélgica haya sido relacionada con Jorge de Liechtenstein, o que su homóloga Alexia de Holanda haya iniciado un romance con el rapero Valentijn Verkerk, el amor también ha alcanzado a su hermana, la princesa Amalia.

Al menos eso es lo que se asegura ahora desde muchos medios especializados en monarquía y crónica social, tras la publicación de unas fotografías. La heredera al trono de los Países Bajos ha copado muchos titulares estos días por su decisión de iniciar su formación militar, para sorpresa de muchos. Pero ahora el escándalo es mayúsculo cuando aparecen unas instantáneas que apuntan a que su corazón ha encontrado morador. Le adjudican una inesperada relación con un apuesto empresario que ha sido identificado como Christopher von Halem.

Amalia de Holanda y Christopher von Halem, ¿juntos?

La idea de que la hija mayor de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda haya encontrado el amor está causando furor en su país. También se está extendiendo ya al resto de Europa. Y es que ha sido pillada por los paparazzi muy bien acompañada por un apuesto joven, el empresario Christopher von Halem, disfrutando del Oktoberfest. Unas fotografías que aparecen en la portada de la revista alemana ‘Bunte’ y que está generando un gran revuelo.

Desde la citada publicación germana se ha tenido acceso a unas fotografías captadas en la fiesta de la cerveza típica del mes de octubre. La princesa Amalia llevaba el tradicional traje bávaro y no pasaba desapercibida. No solo por ser la heredera a uno de los tronos más importantes de Europa, sino también por su actitud con ‘Chrisi’, como así se conoce cariñosamente al empresario con el que se le ha visto “coqueteando”.

Se dejaron llevar por el ambiente festivo, entre la música, la cerveza y, según dicen, una incipiente relación amorosa que ya está en boca de todos. Un romance que, por otro lado, no sorprendería tanto, pues ella misma ya dejó constancia de su predilección por los hombres alemanes. Ya salió con un germano anteriormente y parece que le dejó huella, hasta el punto de volver a buscar en este país a su nuevo amor.

El afortunado ha sido señalado como Christopher von Halem, nacido en el seno de una familia adinerada de Múnich que le ayudó a catapultar su propia fortuna en negocios tempranos que le han hecho ganarse un buen nombre y una excelente reputación. También poder codearse con lo más granado de la alta sociedad europea, lo que le ha brindado la oportunidad de conquistar a la princesa Amalia y, quien sabe, posiblemente escalar posiciones y convertirse algún día en rey consorte. Eso sí, paso a paso, pues por el momento tan solo se habla de un incipiente romance, que bien podría quedarse en un amor pasajero con el Oktoberfest como telón de fondo.