Andrés Mountbatten-Windsor, defenestrado también por su propia hija, la princesa Beatriz

La caída en desgracia de Andrés Mountbatten-Windsor parece no tener fin. Cuando parece que ha tocado fondo, el destino le azota con un nuevo golpe que se antoja todavía más duro que el anterior. Después de que su propio hermano, el Rey Carlos III, le despojara de su título de príncipe a consecuencia de su escándalo con el pederasta Jeffrey Epstein, ahora su hija Beatriz, princesa de York, sorprende con un nuevo gesto en su contra.

Este viernes 12 de diciembre, ella y su marido, Edoardo Mapelli Mozzi, celebrarán el bautizo de su hija pequeña, Athena, en la capilla real del Palacio de St. James. La bebé recibirá el sacramento a punto de cumplir su primer año de vida, una demora que contrasta con los tiempos de su hermana mayor, Sienna, que fue bautizada con nueve meses. Algunos sugieren que la espera se ha debido a las polémicas de Andrés Mountbatten-Windsor y al empeño de Beatriz de York de que no empañaran el gran momento de su niña.

Una convicción que mantiene y que se hará patente este viernes. Según apuntan algunos medios británicos, como “The Mail on Sunday”, Beatriz de York evitará a toda costa que su padre aparezca en las fotografías del bautizo de su hija, si es que llega a filtrarse alguna. A diferencia de los bautizos de otros bebés reales con título de príncipe, como los hijos de los príncipes de Gales, no se permitirá en este caso la presencia de fotógrafos en la puerta del palacio.

La princesa Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi Gtres

Será un bautizo privado, teniendo en cuenta que la pequeña no ostenta ningún título ni tratamiento de Alteza Real, aunque no sería extraño que la propia familia hiciera llegar alguna imagen a los medios. Una imagen en la que, casi por sentado, no estará el príncipe Andrés.

La princesa de York ha invitado a su padre, como es lógico, pero fuentes cercanas a la familia real aseguran que la relación entre ellos no atraviesa su mejor momento. “No es cordial”, comenta al periódico citado anteriormente, y añaden: “Beatriz está decidida a que ese día toda la atención se centre en su hija”.

Por más que lo intente, los titulares este viernes tendrán un claro protagonista. Será la primera reaparición de Andrés Mountbatten-Windsor tras perder su título de príncipe, y si decidiera no ir para no empañar el bautizo de su nieta, su ausencia también se convertiría en noticia. Haga lo que haga, está condenado a ser el centro de atención. El muerto en el entierro, la novia en la boda y el bebé en el bautizo.