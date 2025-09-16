De la ausencia de Camilla a la reaparición del infame príncipe Andrés: todas las fotos del histórico funeral de la duquesa de Kent

Este martes 16 de septiembre, buena parte de la familia real británica se ha reunido en la catedral de Westminster para dar el último adiós a la duquesa de Kent, que falleció el pasado 5 de septiembre a los 92 años. Se trata de un funeral histórico, puesto que será el primero con ceremonia religiosa católica desde hace más de 400 años, cuando se impuso la fe anglicana.

La misa ha sido oficiada por el cardenal arzobispo de Westminster y el hecho de que haya sido católica obedece a la decisión que la duquesa de Kent tomó en 1994: abrazar esta vertiente del cristianismo. Fue la primera Windsor en hacerlo desde que, en 1701, el Acta de Establecimiento prohibiera a cualquier heredero casado con un católico acceder al trono. Un giro delicado en una familia marcada por la Reforma anglicana de Enrique VIII, pero que la reina Isabel II supo manejar con naturalidad.

El escenario elegido, por tanto, ha sido la catedral de Westminster, y no la célebre abadía, el templo en el que el resto de la familia real acostumbra a celebrar bodas, bautizos y funerales.

El hecho de que la ceremonia haya sido católica, en señal de respeto a la querida duquesa de Kent, demuestra el empeño del Rey Carlos III de modernizar la monarquía y de dejar atrás viejas costumbres que no casan con los valores de un país democrático del siglo XXI.

El Rey Carlos III ha acudido al templo sin la compañía de su esposa, la Reina Camilla, que se encuentra enferma desde hace unos días. De hecho, todo apunta a que no podrá recibir al presidente Donald Trump ni a Melania cuando este martes por la noche aterricen en Reino Unido para comenzar su viaje de Estado, que se extenderá hasta el jueves 18.

El Rey Carlos III en el último adiós a la duquesa de Kent Gtres

Los príncipes de Gales, Kate Middleton y el príncipe Guillermo, tampoco han faltado al recuerdo a la duquesa de Kent, ataviados con un riguroso luto y, en el caso de ella, con el tocado que manda el protocolo.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en el último adiós a la duquesa de Kent Gtres

Ha llamado la atención la presencia del príncipe Andrés, desterrado de la Corona desde que fue acusado por Virginia Giuffre de haber abusado de ella en el marco de la investigación contra Jeffrey Epstein. El duque de York ha acudido junto a su exmujer, Sarah Ferguson, quien se ha mostrado a su lado en su caída en desgracia pese a estar divorciados desde hace casi treinta años.

Sofía de Edimburgo en el último adiós a la duquesa de Kent Gtres

Además, también han acudido la princesa Ana, Sofía de Edimburgo, Brígida y Ricardo, duques de Gloucester; o Lady Gabriella Windsor.