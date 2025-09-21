La bochornosa disculpa de Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein

Es sabido que Sarah Ferguson, exmujer del príncipe Andrés, mantuvo contacto con Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense condenado por delitos sexuales con menores. Le visitó en 2010 mientras cumplía arresto domiciliario y llegó a ejercer como asesor financiero para los duques de York.

No obstante, ante la polémica generada, negó cualquier vínculo comprometedor con Epstein dejando claro su absoluto rechazo a la pedofilia y el abuso sexual infantil. Expresó también arrepentimiento por cualquier vínculo que hubiese podido tener con él.

Por su parte, Ghislaine Maxwel, condenada por reclutar menores para Epstein, afirmó que Sarah Ferguson fue quien impulsó la relación entre el príncipe Andrés y Epstein, aunque ella negó haberles presentado.

Epstein Birthday Book ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Su "amigo supremo"

En las últimas horas, los periódicos "The Sun" y "The Mail on Sunday" han publicado un correo electrónico que envió la duquesa de York a Epstein dirigiéndose a él como "amigo supremo". El correo está fechado en 2011, pocas semanas después de que se distanciara públicamente del financiero caído en desgracia.

En 2011, se informó que la duquesa fue interrogada tras aceptar 15.000 libras esterlinas de Jeffrey para ayudar a pagar deudas acumuladas. Poco después, concedió una entrevista al "London Evening Standard", donde admitió que aceptar su dinero fue "un error de juicio gigantesco" y que la había dejado "tan arrepentida que no puedo decirlo".

"Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual infantil, y sé que esto fue un tremendo error de juicio por mi parte", expresó. La duquesa concluyó diciendo: "En cuanto pueda, devolveré el dinero y no volveré a tener nada que ver con Jeffrey Epstein". Sin embargo, de acuerdo con la nueva información, no había sinceridad en sus palabras. Dos semanas después de la entrevista, envió un correo electrónico al financiero caído en desgracia y se disculpó por sus comentarios públicos.

Petición de perdón

"Como sabes, no dije ni una palabra con P sobre ti", escribió, según "The Sun". "Y debo disculparme humildemente contigo y de corazón por ello. Siempre has sido un amigo fiel, generoso y supremo para mí y mi familia". Su correo electrónico continuaba: "Hoy te pido disculpas por no haber respondido a tu correo ni haberme puesto en contacto contigo. Estaba postrada en cama por el miedo. Estaba paralizada".

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson en el funeral de la duquesa de Kent Gtres

Un portavoz de la duquesa ha declarado que envió el correo electrónico tras recibir numerosas amenazas de Jeffrey Epstein en aquel momento. "Como mucha gente, se dejó engañar por sus mentiras. En cuanto supo el alcance de las acusaciones en su contra, no solo cortó el contacto, sino que le condenó públicamente, hasta el punto de que él amenazó con demandarla por difamación por asociarlo con la pedofilia", declaró el portavoz, según la BBC .

La revelación llega semanas después de que Bloomberg obtuviera en exclusiva más de 18.000 correos electrónicos de la cuenta personal de Yahoo de Epstein. El informe arrojó luz sobre la relación de Jeffrey con su cómplice Ghislaine. Además, los correos electrónicos reportados por Bloomberg también revelaron mensajes de apoyo que el político Peter Mandelson envió a Epstein en 2008 tras su declaración de culpabilidad.