Buckingham no se olvida de Isabel II cuando se cumplen tres años sin ella

La vida continúa, pero es imposible echar la mirada atrás y echar de menos a quienes ya no nos acompañan en el camino. Esto les sucede a los británicos ahora, que a pesar del juego que están dando los miembros de la familia real, todos añoran a la reina Isabel II de Inglaterra. Este 8 de septiembre se cumple se cumplen tres años desde su muerte, a los 96 años, sumiendo a la familia en la tristeza y al pueblo en el duelo.

Un negro aniversario al que han querido poner color, al menos sí el radiante azul cielo que viste a la soberana con el atuendo que han elegido desde el gabinete de comunicación de Buckingham a la hora de honrar su memoria este lunes. Un movimiento a través de las redes sociales que ha sido muy aplaudido por todos, al tratarse de un retrato alegre de un rostro familiar, de un miembro de la casa real que, por su dedicación a la corona, se había convertido en casi un miembro de las familias de los británicos.

El homenaje de Buckingham a Isabel II

La reina Isabel II dedicó toda su vida a la institución monárquica, a perpetuar el trono y defender sus principios y valores. Han sido siete décadas de arduo trabajo en el que ha afrontado durísimos retos, pero también grandes alegrías. Tanto de cara a la galería como entre los pasillos del palacio, silenciados por el protocolo y el saber estar. De ahí que muchos hayan querido aprovechar la publicación del post que conmemora el tercer aniversario de su muerte para dejar constancia de la profunda admiración que sienten hacia ella.

Una que no puede compararse con Carlos III, el actual rey, que hace méritos para cumplir con sus tareas y responsabilidades con la corona, a pesar de que su salud le juega una mala pasada. Tras la muerte de la soberana, el hijo ocupó al fin el trono, dejando de ser con ello el eterno heredero al trono durante siete décadas. Lo hace afrontando un cáncer, con malas cifras en cuanto a popularidad y respaldo del pueblo ante su gestión y controvertidas decisiones. El mayor pulso se lo ha propuesto su hermano, el príncipe Andrés, con sus desmanes económicos y líos con la justicia por su afinidad a Epstein y el caso de explotación sexual de menores.

También el príncipe Harry, que vive alejado no solo del Reino Unido, sino especialmente de su familia. Este lunes tiene previsto su aterrizaje en su país, aunque en duda está si incluirá en su hoja de ruta una visita a su padre enfermo, tras los rumores de haber acercado posiciones en los últimos tiempos. Difícil se lo pone su hermano, el príncipe Guillermo, con el que no llegar a un acuerdo tras ponen baches en su camino oficial, más allá del personal. Pero todos tienen algo en común este lunes, el recuerdo de la reina Isabel II, a quien dieron su último adiós hace ahora tres años, cuando sus caminos ya estaban separados y ellos en discordia perpetua.