Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, habla como nunca de la princesa Leonor: "No me gustaría estar en su piel"

Si algo ha caracterizado estos últimos años a Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia, ha sido su discreción a la hora de pronunciarse públicamente sobre su regia familia. La joven, hija de la fallecida Érika Ortiz, siempre evita referirse a su tía o sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, pero en esta ocasión ha roto su silencio y se ha mostrado más abierta que nunca en lo relativo a la heredera del trono.

La princesa de Asturias ha recibido hoy en la Academia General Militar el nombramiento como dama alférez cadete del Ejército de Tierra, una ceremonia que ha supuesto el fin a su primer ciclo de formación castrense. Carla Vigo, que ha vivido desde la distancia este momento, asegura que se siente "muy orgullosa de ella".

La actriz y bailarina, además, celebra que su prima hará su primer viaje oficial en solitario el próximo 12 de julio, cuando pondrá rumbo a Lisboa: "No sabía que se va a Portugal, me he enterado por Instagram y he dicho 'pues muy bien, ole por ella', y que le entreguen lo que tengan que entregarle".

Carla Vigo confiesa que se está pensando escribir sus memorias Europa Press

Sin embargo, reconoce que la posición de la princesa Leonor no es fácil y asegura que "no me gustaría nada estar en su piel, la verdad, porque como persona joven que soy, pues, estar en su piel se me haría difícil". Una concatenación de piropos y halagos hacia su prima que termina con una firme convicción: "Va a ser una gran reina".

Además, Carla Vigo también manifiesta que ha estado barajando escribir sus memorias. A su corta edad ha pasado por experiencias dignas de desgranar, como el suicidio de su madre o cómo afecto a la familia la llegada al trono de doña Letizia. Pese a las buenas palabras que anteriormente dedicaba a su prima Leonor, la artista reconoce que publicar su autobiografía podría abrir un cisma en su familia, insinuando que guarda muchos secretos que podrían llegar a ser incómodos para la Corona, hasta el punto de que tomaran represalias contra ella.

Carla Vigo en una imagen reciente Gtres

"Sí lo he pensado, pero yo creo que como haga eso... España se cae y a lo mejor me hacen algo a mí. No sé si sería un poco peligroso", comenta Vigo, que añade: "No sé cómo se lo tomaría mi familia, sería un poco raro. No sé si hacerlo, la verdad, pero sí que me lo he planteado. Creo que mi familia se enfadaría bastante si escribo mis memorias…".

Desde luego, su testimonio no pasaría inadvertido entre la opinión pública y ayudaría a conocer mucho mejor los pedazos de la historia de los Ortiz-Rocasolano que todavía no han visto la luz.