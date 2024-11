Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, da un importante paso en su lucha contra la bulimia

En marzo del año pasado, Carla Vigo reveló en sus redes sociales que se encontraba ingresada en un hospital a consecuencia de la bulimia que padece desde hace años. “Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años cuando comencé a verme mal en el espejo. Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores”, dijo entonces.

La sobrina de la Reina Letizia lucha contra demonios internos en su intento de recuperarse de esta enfermedad, aunque es consciente que se trata de un proceso largo y difícil del que no siempre se sale: “Recuperarse del todo es muy complicado (...) No he salido porque he tenido recaídas... Sucede como con los alcohólicos, que nunca se recuperan del todo. Tengo que tener cuidado con ciertos comportamientos”.

Feliz y orgullosa, Carla Vigo acaba de compartir también en redes sociales un importante progreso en su lucha contra la bulimia que padece. Para ella y el resto de pacientes, ir de compras y probarse ropa puede convertirse en un auténtico infierno que merma todavía más su autoestima, pero la prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía ha dado un gran paso en este sentido.

Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia Gtres

“Tengo que contarte una cosa. El otro día me probé un vestido que no me cabía y no pasó nada. En plan, ni me sentí mal ni me castigué ni nada. Estoy superorgullosa de mí misma”, expone la sobrina de la Reina Letizia a la doctora Beatriz Martínez Núñez, psiquiatra infantil del Hospital Niño Jesús de Madrid, que parece mantener una estrecha relación con Carla Vigo. “Me haces el día, me alegro muchísimo. Mirarse sin castigarse tiene mucho valor. Te mando un superabrazo”, contesta la médico.

La propia Carla confesaba el año pasado que para ella ha sido fundamental el apoyo de sus amigos y su familia a la hora de recuperarse. Especial atención han puesto en ella sus abuelos maternos, los padres de doña Letizia, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz. En varias ocasiones la han acompañado al hospital y han estado con ella en los momentos más complicados de la enfermedad, un apoyo que de seguro también ha mostrado su tía, la Reina Letizia, aunque desde la discreción que su posición exige.