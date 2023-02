Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, se rompe en el aniversario de la muerte de su madre: "Estoy pasando por una etapa muy dura"

Hoy se cumplen 16 años desde el trágico fallecimiento de Érika Ortiz. La hermana pequeña de la Reina Letizia se quitó la vida en su piso de Madrid, el mismo que perteneció a la entonces princesa de Asturias cuando era soltera. Su marcha supuso un duro varapalo para toda la familia, especialmente para su hija, Carla Vigo, que se quedó huérfana de madre con tan solo seis años. La joven suele compartir en sus redes sociales un emotivo mensaje coincidiendo con el aniversario de la muerte, y en esta ocasión no ha sido diferente.

"Han pasado 16 años desde tu viaje sin billete de vuelta, aunque cada vez me duele menos, pero cada día de mi vida lo que más deseo es que pudieses bajar de donde quiera que estés a darme un último abrazo y para ver la persona en la que me he convertido", comienza diciendo la prima de la princesa Leonor y la infanta Sofía en su carta abierta.

Además, Carla Vigo confiesa que atraviesa una etapa algo complicada, un bache que le ayuda a empatizar mejor con la dolorosa decisión que tomó su madre: "Por aquí, las cosas han cambiado mucho, pero seguimos pensando en ti. Yo estoy pensando por una etapa muy dura, pero gracias a esto te entiendo muchísimo mejor, no quiero que te preocupes por mí, porque voy a estar bien y en este proceso he conocido a personitas maravillosas, así que no ha sido tan malo".

Por último, la sobrina de la Reina Letizia lamenta no haber podido pasar más tiempo con su madre, pero comprende que "la vida a veces no es como esperamos. Bueno, bella flor, ahora sí que nos despedimos, te voy a querer siempre y, aunque ya haya hecho el duelo, nunca te voy a olvidar. Te amo".

Carla Vigo apunta al final que ha tenido la oportunidad de leer esta carta abierta en terapia, y celebra que "ha sido sandor".