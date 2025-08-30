Carlos III tiende la mano al príncipe Harry y da los primeros pasos hacia una reconciliación

Tras más de un año de tensiones y distanciamiento, parece que el Rey Carlos III de Inglaterra y el príncipe Harry por fin están dispuestos a dar los primeros pasos hacia una reconciliación. El monarca hizo las cruces a su hijo después de que este, acompañado de su esposa, Meghan Markle, dejara a la familia real británica a la altura del betún durante una entrevista con Oprah Winfrey y, más tarde, en su libro autobiográfico, “Spare”.

Sus declaraciones sacaron los colores a los Windsor y durante un tiempo se ha convertido en persona non grata en la familia. De hecho, se conoce que ni siquiera se reunió con su padre ni su hermano, el príncipe Guillermo, en sus recientes visitas al Reino Unido para atender sus juicios contra los medios o el ministerio del Interior de su país -otro asunto que enfureció a Carlos III-.

Sin embargo, algunos tabloides británicos empiezan a celebrar que ya hay una fecha prevista para un encuentro entre el Rey Carlos III y el príncipe Harry. Será el 8 de septiembre, cuando el duque de Sussex regrese a su tierra natal para participar en la gala WellChildAwards, un acto benéfico marcado en su calendario desde hace años. Además, la jornada coincide con el aniversario de la muerte de la Reina Isabel II.

Aunque no se ha confirmado de forma oficial, periódicos como “Daily Mirror” aseguran que padre e hijo se reunirán para charlar y limar asperezas. No habrá foto, eso sí, puesto que se tratará de un encuentro íntimo y privado, alejado de focos y cámaras. “No se trata de grandes gestos ni reuniones improvisadas, sino de una simple conversación cara a cara entre un padre y un hijo. La prioridad es la privacidad y la dignidad, pero también garantizar que la puerta permanezca abierta para un mayor diálogo”, exponen desde el citado medio.

Britain's Prince Charles (C) arrives with his sons Prince William (R) and Prince Harry (L) to Lancaster House to attend the Illegal Wildlife Trade Conference, in London, Britain, 13 February 2014 FACUNDO ARRIZABALAGA Agencia EFE

Un puente hacia una futura y plena reconciliación que se tiende justo cuando los rumores de que el príncipe Harry quiere regresar a Reino Unido suenan con más fuerza que nunca. Su vida en Estados Unidos no está siendo como él esperaba y sus allegados aseguran que echa de menos a su familia y su influencia en los círculos de poder ingleses.

Se desconoce si el príncipe Guillermo participará en este encuentro con su hermano pequeño, y en lo que respecta a Meghan Markle, todo apunta a que el príncipe Harry viajará en solitario a Reino Unido, mientras ella se queda al cuidado de sus dos hijos en California.