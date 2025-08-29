Caso Marius Borg: esta es la fecha para el juicio del hijo de la princesa Mette-Marit

La monarquía noruega atraviesa una de las crisis más importantes de su historia por el caso Marius Borg, que ha puesto en jaque a la casa real, haciendo tambalear los cimientos de la institución. A mediados del mes de agosto, un año después del escándalo, la Fiscalía imputó formalmente al primogénito de la princesa Mette-Marit de cuatro violaciones y otros 28 delitos. En total, el joven se enfrenta 32 cargos en su contra y a una pena máxima de 10 años de prisión.

Fechas del juicio

El futuro de Marius Borg, hijastro de Haakon, futuro rey de Noruega, está en manos de la Justicia. A la espera de la celebración del juicio, que promete ser uno de los más mediáticos del año, ya se ha confirmado el día en el que el hijo de la princesa se sentará en el banquillo.

"Se ha reservado un plazo desde el 3 de febrero hasta el 13 de marzo en el Tribunal de Oslo, lo cual nos parece perfecto, ya que se ha reservado el tiempo necesario según nuestra opinión y tras consultarlo con los abogados defensores", confirma en el medio Nettavisen Ellen Holager Andenæs, una de las integrantes del grupo de letrados del hijo de Mette-Marit.

El príncipe Haakon, Marius Borg y Mette-Marit de Noruega Gtres

El juicio se extenderá a los largo de seis semanas y habrá un total de 24 sesiones. Según la abogada, "también se nos concederá tiempo para presentar nuestros propios testigos y pruebas si el fiscal no ha reunido todo lo necesario para esclarecer el caso".

Cargos de los que se le acusa

Marios Borg ha sido acusado por la Fiscalía de 32 cargos, cuatro de ellos de violación. Además, también otros delitos de actos violentos contra su exnovia, daños, alteración del orden público, infracciones de tráfico y filmar los órganos sexuales de mujeres sin su consentimiento. El fiscal general Sturla Henriksb fue muy claro y el hijo de la princesa de Mette-Marit se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión: "Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta 10 años".

Marius Borg, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega Gtres

El martes 26 de agosto, la princesa Mette-Marit reapareció por primera vez en público tras conocer la acusación formal de su hijo. A pesar de atravesar por uno de los momentos más complicados de su vida, la esposa de Haakon no quiso perderse el 100 aniversario de la residencia oficial del rey en Gamlehaugen, asistiendo junto a su familia a un concierto al aire libre en el parque. Consciente de la expectación que suponía su aparición, la madre de Marius Borg se mostró firme ante las cámaras. Tanto Mette-Marit como la casa real noruega han optado por el silencio. "Ahora le toca al tribunal decidir", declaró Haakon tras conocerse la acusación formal de su hijastro.