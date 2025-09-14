Cena en alta mar del Rey Juan Carlos con la Infanta Elena, su sobrina Simoneta e Irene Urdangarin

La visita de carácter privado de Don Juan Carlos a la localidad pontevedresa de Sanxenxo para disfrutar de la regata que lleva su nombre no ha podido ser más intensa. Aunque no ha subido a ninguna de las embarcaciones que compiten en la categoría 6 Metros, sí ha podido seguir de cerca la prueba en una de las lanchas del Real Club Náutico. Desde su llegada, el jueves 11, está disfrutando del mar, de la competición que le ha traído de vuelta a nuestro país y de buena compañía.

El rey Juan Carlos asiste a la segunda jornada del Trofeo Diputación de Pontevedra, Lavendeira Jr Agencia EFE

El viernes recibió la visita del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y del presidente del Consorcio de Empresarios Turístico de Sanxenxo, Alfonso Martínez. El encuentro tuvo lugar en la casa de Pedro Campos, en Nanín, donde se hospeda habitualmente.

El sábado fue su sobrina Simoneta Gómez-Acebo quien se ha trasladó a tierras gallegas para pasar con él el fin semana. La hija mayor de la Infanta Pilar de Borbón mantiene un vínculo muy estrecho con Don Juan Carlos y no pierde ocasión de reunirse con él cada vez que regresa a España, demostrando que es un apoyo incondicional. Sonriente y relajados, tío y sobrina han conversado con algunos de los regatistas y empleados del Real Club Náutico.

El Rey Juan Carlos I disfruta de las regatas de Sanxenxo junto a su sobrina Simoneta Gómez-Acebo Europa Press

Por la tarde, la Infanta Elena e Irene Urdangarin se unieron a este discreto cónclave Borbón. Además de pasear con el Rey por las instalaciones del Real Club Náutico, por la noche celebraron una cena en alta mar en la que también estuvieron sus amigos más cercanos. Es la primera vez que la hija de la Infanta Cristina viaja hasta Sanxenxo para reencontrarse con su abuelo.

La Infanta Elena disfruta del día en Sanxenxo junto con Irene Urdangarin y Simoneta Gómez-Acebo Raúl Terrel Europa Press

Este domingo se disputa la última jornada de esta regata que reúne a más de cien embarcaciones de once países y se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario náutico nacional. En esta edición, no ha competido el Bribón, ya que la embarcación se encuentra en Estados Unidos para participar en el Campeonato Mundial de 6 Metros, que comienza el próximo 22 de septiembre y defiende el título que conquistó hace dos años en Reino Unido. El broche de oro a este fin de semana náutico llegará con la entrega de premios a manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.