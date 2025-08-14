El chef José Andrés se cuela en la nueva temporada de la serie de Netflix de Meghan Markle con pulla al príncipe Harry

Los medios británicos llevan meses afilando plumas contra el príncipe Harry y Meghan Markle. La semana pasada, sin ir más lejos, varios tabloides anunciaban con alborozo que Netflix había decidido poner fin al multimillonario contrato de la pareja, profetizando así su “defunción mediática”. Un epitafio prematuro, como se ha visto.

Porque, contra pronóstico, la duquesa de Sussex ha hecho saber con un comunicado tan empalagoso como impecablemente editado que la colaboración con el gigante del streaming no solo sigue viva, sino que se renueva. “Estamos orgullosos de prorrogar nuestra colaboración con Netflix y ampliar nuestro trabajo juntos para difundir la marca As Ever...”, proclamó Meghan, firmando ella sola.

El anuncio ha sorprendido a muchos, sobre todo porque "Con amor, Meghan", el experimento culinario de la duquesa, no logró colarse ni entre los 300 contenidos más vistos de la plataforma a nivel mundial. Aun así, se rumorea que la renovación podría rondar nuevamente los 100 millones de dólares. Una cifra que haría palidecer a cualquier influencer, incluso a aquellos que venden cremas "milagrosas" por Instagram.

El caso es que la nueva temporada de su serie culinaria llega a finales de este agosto, y ya se han publicado los primeros avances de los episodios. En uno de ellos aparece el chef José Andrés, toda una personalidad tanto en España como en Estados Unidos. Se conocía que su amistad con los duques de Sussex era profunda, tanto que incluso se ha animado a participar en el proyecto de Meghan.

Su alianza viene de lejos, cuando Archewell, la fundación benéfica de los duques de Sussex, se unió a World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés, para construir comedores sociales de ayuda a los más necesitados. Desde entonces, su relación se ha fortalecido hasta convertirse en una estrecha amistad que se ha visto representada en la intervención del cocinero en “Con amor, Meghan”.

A lo largo del episodio, parece que el cocinero ayudará a la duquesa a preparar un plato de langosta, una delicia que, según ella, no es del gusto de su esposo, el príncipe Harry. “¿Sabes a quién no le gusta la langosta? A mi marido”, dice Markle, a lo que José Andrés responde divertido: “¿Y te casaste con él?”.

Una colaboración inesperada que incrementa aunque sea solo un poco el interés del público por la nueva temporada de “Con amor, Meghan”, que, como se ha comentado anteriormente, no logró cautivar a los espectadores en su primer lanzamiento.