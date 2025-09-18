Los cuchillos volaron en Windsor: Rupert Murdoch, el indeseable invitado en la cena de Estado con Trump y Carlos III

La visita de los Trump a Reino Unido está alimentando comidillas y dejando momentos muy comentados, desde el gesto con el que la Reina Camilla parece apartar a la princesa de Gales mientras charla con Melania hasta la ruptura del protocolo del presidente americano, que caminó varios pasos por delante del Rey Carlos III mientras paseaban por Windsor.

Sin embargo, ha sido la cena de gala de este miércoles lo que más está dando que hablar. Las imágenes de una impecable princesa de Gales vestida de Phillipa Lepley y con la tiara del nudo de los enamorados, una de las favoritas de Lady Di, han dado la vuelta al mundo por el evidente contraste con una estridente Melania Trump que optó por el amarillo y el rosa para armar su look.

Aunque todas las miradas estaban puestas en ellas, el banquete congregó a unos 150 invitados en el salón de San Jorge, incluyendo rostros muy relevantes de la esfera social, política y empresarial. Para sorpresa de muchos, entre ellos se encontraba el mismísimo Rupert Murdoch, el magnate multimillonario dueño de Fox News, un conglomerado que ejerce su influencia mediática tanto en Estados Unidos, con periódicos como “The New York Post”, como en Reino Unido, con diarios como “The Sun” o “The Times”.

Murdoch en la cena de Estado Gtres

Teniendo en cuenta que Murdoch forma parte de los círculos de poder más destacados del mundo, su presencia en una cena de Estado no debería sorprender tanto, pero el caso es que el empresario mantiene varios frentes abiertos tanto con el invitado de honor, Donald Trump, como con el príncipe Harry, hijo del anfitrión, el Rey Carlos III.

El presidente estadounidense demandó a “The Wall Street Journal”, propiedad de News Group Newspaper, la sociedad de Murdoch, por difamación después de que el diario publicara un artículo en el que aseguraba que Trump envió en 2003 una tarjeta de cumpleaños a Jeffrey Epstein con un dibujo sexualmente sugerente y una referencia a los “maravillosos secretos” que supuestamente comparten.

No hay que olvidar, además, que el príncipe Harry lideró una cruzada contra NGN, grupo al que, entre otros delitos, acusa de escuchas ilegales para publicar informaciones sobre él. El enfrentamiento legal terminó con un acuerdo que incluía una compensación millonaria al duque de Sussex y un reconocimiento público de los hechos y disculpa por parte de la empresa.

Murdoch, que llegó agarrado del brazo de Elena Zhukova, su quinta esposa, se salvó de que el protocolo, la etiqueta y el saber estar impidieran a sus enemigos hacer que la noche fuera más memorable todavía.