Los dardos verbales al príncipe Harry: "No le escuches. No aprendas nada de él"

El 8 de enero de 2020, en un breve comunicado, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su retirada de sus funciones oficiales en la Familia Real y su deseo de alcanzar la independencia financiera. Ni siquiera habían pasado dos años desde su fastuoso enlace, uno de los más costosos en la historia de los Windsor, cuando los duques de Sussex dieron por finalizado su compromiso con la Corona británica, un hecho que se oficializó el 30 de marzo de 2020.

Desde entonces, la pareja ha intentado auténticas piruetas empresariales para lograr su particular sueño millonario. Meghan Markle ha logrado recuperarse con su marca As Ever y su serie de estilo de vida en Netflix, pero no se puede decir lo mismo de su esposo.

Meghan Markle decorando su árbol de Navidad Netflix

Según información revelada por "The Daily Beast", el jueves 27 de noviembre, el príncipe Harry ha asistido recientemente a una conferencia inmobiliaria en Canadá. El hecho de que haya sido pagada ha suscitado dudas sobre su situación financiera.

Indignados por el cobro

El evento fue OREA Powerhouse, una conferencia inmobiliaria cuyo objetivo era debatir sobre la política de vivienda y los permisos de zonificación en Ontario. Detrás de esta participación, el hijo menor de Carlos III tenía un objetivo muy claro: "hacer fortuna", según el tabloide estadounidense. "El eslogan en la página web de la conferencia está impregnado de desesperación: 'Ven a ver al príncipe Harry en persona. No le escuches, no aprendas nada de él. Solo míralo'".

Canada Remembrance Day Royal ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Mientras recibe este tipo de dardos, crecen los rumores sobre su intenso deseo de regresar a su país natal. Y así lo dejó escrito recientemente, definiendo el significado de ciudadano británico con estas significativas palabras: "Conexión, bromas, valentía". En el mismo texto, añadió: "Aunque actualmente vivo en Estados Unidos , Gran Bretaña es, y siempre será, el país por el que serví y luché con orgullo". Son expresiones que delatan su nostalgia y avivan la posibilidad de vuelta al hogar.

Decisiones erróneas

A pesar de la estabilidad familiar, su prolongada estancia en Montecito, California, no acaba de satisfacer las expectativas de Meghan y Harry. Por otra parte, podrían estar perdiendo el atractivo que despertaron a su llegada entre los estadounidenses. Sus proyectos ya no generan el mismo entusiasmo. "La gente está cansada de ellos, su actuación se ha vuelto tediosa", publicó hace unas semanas "Page Six" citando una fuente cercana. "Carecen de perspicacia empresarial. Son simplemente incompetentes en el ámbito profesional", añadió.

En su artículo, el tabloide también analizó el comportamiento de Meghan Markle hacia sus empleados. "Está convencida de ser más inteligente que todos los demás y es condescendiente", reveló la fuente. "Ambos toman malas decisiones y a menudo cambian de opinión. Harry es una persona muy encantadora, sin pretensiones, pero es muy impresionable. Y ella es simplemente terrible". También es cierto que las malas lenguas siempre hacen más ruido que los elogios.