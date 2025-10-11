El deshielo: ¿Regresará Meghan Markle al Reino Unido antes de fin de año?

La palabra más repetida en torno a la Familia Real británica desde el encuentro entre el príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III es "deshielo". Aunque la visita del hijo menor del monarc podría suponer un punto de inflexión, con Meghan Markle las cosas serían mucho más complejas. En ese deshielo, ella simboliza un témpano bastante pesado. Tampoco encontraría demasiada calidez en el entorno de los Windsor para derretirse.

Sin embargo, los rumores de un posible reflejo al Reino Unido se han avivado estos últimos días después de su inesperada aparición estelar en la Semana de la Moda de París. Podría haber sido el primer escalón para preparar una vuelta al país natal de su marido antes de que acabe 2025.

Desde que dieron por finalizados sus deberes reales en marzo de 2020, el príncipe Harry y su esposa han cambiado drásticamente sus vidas. Su mudanza a Estados Unidos, concretamente a Montecito, California, supuso una ruptura casi absoluta con la Corona. El duque de Sussex ha regresado al Reino Unido en algunas ocasiones; ella solo ha hecho sus maletas en Europa una vez, para el desfile de Balenciaga, que tuvo lugar durante la Semana de la Moda de París, el sábado 4 de octubre de 2025.

Su aparición desató rumores. Según una fuente cercana a la pareja, entrevistada por "Daily Mail", la duquesa de Sussex tiene previsto viajar al Reino Unido. "Meghan regresará a Gran Bretaña antes de fin de año… Se tragará su orgullo", indicó.

El viaje estaría motivado por su deseo de calmar sus relaciones con la Familia Real. Para ello, la nuera de Carlos III habría aceptado seguir un proceso llamado Proyecto Deshielo, que busca fortalecer sus vínculos con la Firma.

De ser cierto, este silencioso plan no sería acogido por igual por todos los miembros de La Firma, especialmente por el príncipe Guillermo, que sigue con reservas hacia el matrimonio desde que vertieron públicamente duras acusaciones contra él y el resto de la familia.

Las entrevistas, el libro "Spare" y las revelaciones mediáticas provocaron tensiones demasiado profundas y un daño que el heredero considera irreparable. No se trata solo de limar asperezas personales, sino de evaluar si los duques de Sussex merecerían una reincorporación institucional. Según la prensa británica, Kate Middleton sí comparte con su suegro el deseo de paz familiar y podría ayudar a suavizar la relación entre los hermanos.