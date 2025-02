Pedro Torán Carretero: desvelada la identidad del joven que acompaña a la Princesa Leonor en las fotos de Brasil

La primera parada internacional del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, en el que la Princesa Leonor está realizando una travesía de seis meses como parte de su formación en la Armada, ha sido Salvador de Bahía. La visita de los guardiamarinas a esta ciudad ha coincidido con el precarnaval, una de las fiestas callejeras más espectaculares del mundo donde la alegría se desborda y la gente se entrega por completo a la música y el baile. Aunque la expedición está marcada por la disciplina militar, durante este tiempo de ocio la hija de Felipe VI y sus compañeros guardiamarinas se han contagiado de esta euforia colectiva en sus salidas nocturnas, sin percatarse de la presencia de un fotógrafo local, Fred Pontes.

La princesa Leonor, recibida al ritmo del grupo femenino de percusión de la escuela Pracatum a la llegada del buque escuela Juan Sebastián de Elcano FRANCISCO GOMEZ Agencia EFE

¿Qué pasó? Este fotógrafo brasileño es el autor de unas fotos que publicó en la prensa local de la Princesa en actitud "acaramelada" con un compañero guardiamarina y llegaron a España de la mano del programa TardeAr. Él mismo ha contado cómo captó las imágenes “sin darse cuenta” de su identidad. "Cuando llegué a la fiesta, había muchas parejas besándose, incluso esta pareja. Yo pensé: 'Qué gringos bonitos'. Vi con mis propios ojos cómo ella le besaba en el cogote. Él se giraba y le daba un besito", relató.

Lo que le hizo sospechar fue que un individuo tratase de bloquear su visión. "Fue ahí cuando comencé a hacer fotos y la persona que estaba delante de mí se dio la vuelta y se puso de puntillas para que yo no pudiera ver. Ahí es cuando pensé que pasaba algo". Los guardaespaldas de la princesa Leonor se acercaron para pedirle que eliminara las imágenes. "Borré y luego recuperé. Recuperé las fotos hoy, esta mañana. Tengo 12 fotos".

La princesa Leonor en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Casa de Su Majestad el Rey

Insiste en que desconocía que se tratase de la heredera de España: "No sé cuántos besos hubo, como yo no sabía que era princesa, pues tampoco me fijé. Yo veía que estaba disfrutando la fiesta. Yo pido perdón al pueblo español, porque yo no sabía quién era ella".

La identidad de este joven, con el que ya fue vista la hija de Felipe VI en Pontevedra, según un fotoperiodista gallego, ha sido desvelada por "Debate". Se trata, según publica este medio en exclusiva, de Pedro Torán Carretero. Estudió Bachillerato en el CHA, Colegio de Huérfanos de la Armada, situado en la calle Arturo Soria de Madrid y obtuvo una nota de corte de 12,30. En agosto en 2022, accedió a la Escuela Naval de Marín, detalla la publicación.

Inaugurado en 1917, el colegio, de enseñanza privada, depende del Patronato de Huérfanos de la Armada, una asociación benéfica particular adscrita al Ministerio de Defensa, cuya finalidad es atender a la formación y sostenimiento de los huérfanos de sus asociados. El centro amplió en 2023 sus criterios de admisión de alumnado para que los hijos de personal civil funcionario, laboral fijo o estatutario fijo de las Administraciones Públicas pudiesen optar a una plaza. Torán tiene una hermana llamada Ana, quien también estudió en este colegio militar.

La Princesa Leonor a su llegada a Tenerife en Elcano. Gtres

Imparte "una formación personalizada e integral, en un clima de convivencia y respeto mutuo, que fomenta el esfuerzo, la responsabilidad, el trabajo exigente y bien hecho, la disciplina y el espíritu de servicio, el amor a España, la mejora continua y la realización personal", indica su página web. Todo ello bajo la ayuda y bendición de su patrona, Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Todos los días, los alumnos del Colegio de Huérfanos de la Armada, distribuidos por grupos y con su profesor, realizan el solemne izado y arriado de la bandera, como homenaje a la Patria.

El CHA ha preparado durante décadas, desde la formación en valores y la excelencia académica, a centenares de oficiales de las Fuerzas Armadas, especialmente a muchos marinos de España. Como herederos de esa tradición, durante este curso 2024-2025, ha puesto en marcha su Academia de Preparación para futuros oficiales de los Ejércitos, especialmente de la Armada. Adaptada a los nuevos tiempos y características, pero con la misma esencia y exigencia.

Durante su paso por el CHA, Pedro Torán participó en numerosas actividades como una peregrinación de parte del Camino de Santiago, en septiembre de 2018. Es un gran aficionado a los deportes, le gusta el fútbol y jugó en el equipo de voleibol de Las Rozas. Como curiosidad, en la 39 edición de los juegos municipales de esta localidad, celebrados en febrero de 2022, fue sancionado con un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, según ha sabido LA RAZÓN.

El miércoles 19 de febrero el buque de la Armada volvió a desplegar sus velas para navegar rumbo a Montevideo, donde arribará el próximo 5 de marzo.