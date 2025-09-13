Don Juan Carlos, en Sanxenxo: vela, paseo y la visita de Simoneta Gómez-Acebo

El Rey Juan Carlos se encuentra de nuevo en la localidad pontevedresa de Sanxenxo para disfrutar de la regata que lleva su nombre. Desde su llegada, el jueves 11 de septiembre, al monarca se le ha visto en el Real Club Náutico de paseo por las Rías Baixas con gorra, ropa deportiva y gafas de sol.

Don Juan Carlos disfruta de una jornada nueva jornada de regatas Raúl Terrel Europa Press

Esta visita de carácter privado es la primera a nuestro país después del verano y la sexta en lo que va de año. Aunque no ha subido a ninguna de las embarcaciones que compiten en la categoría 6 Metros, sí ha podido seguir de cerca la prueba en una de las lanchas del Real Club Náutico.

El viernes recibió la visita del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, y del presidente del Consorcio de Empresarios Turístico de Sanxenxo, Alfonso Martínez. El encuentro tuvo lugar en la casa de Pedro Campos, en Nanín, donde se hospeda habitualmente.

Como viene siendo costumbre, este sábado ha sido su sobrina Simoneta Gómez-Acebo quien se ha trasladado a tierras gallegas para pasar con él estos días. La hija mayor de la Infanta Pilar de Borbón mantiene un vínculo muy estrecho con Don Juan Carlos y no pierde ocasión de reunirse con él cada vez que regresa a España, demostrando que es un apoyo incondicional.

Sonriente y relajados, tío y sobrina han conversado con algunos de los regatistas y empleados del Real Club Náutico.

La regata, que se prolongará hasta el domingo 14 de septiembre, reúne a más de cien embarcaciones de once países y se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario náutico nacional. En esta edición, no competirá el Bribón, ya que la embarcación se encuentra en Estados Unidos para participar en el Campeonato Mundial de 6 Metros, que comienza el próximo 22 de septiembre y defiende el título que conquistó hace dos años en Reino Unido.