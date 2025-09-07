Doña Sofía, un verano muy bien acompañada

La Reina Sofía era la primera que llegaba al palacio de verano en Mallorca y la última que se iba de Marivent. Alargaba su estancia hasta bien entrado el mes de octubre, aunque viajaba a Madrid o donde fuera requerida para cumplir con sus obligaciones que figuraban en la agenda oficial. Doña Sofía forma parte de la Familia Real a diferencia de sus hijas y nietos que pasaron a ser miembros de la Familia del Rey. Esta nomenclatura utilizada por la Casa Real sirve para situar a cada uno en el organigrama Borbón y definir sus derechos y deberes.

La Reina ha seguido manteniendo su compromiso con España a través de los actos institucionales y solidarios. El próximo 2 de noviembre cumple 87 años y, a diferencia del Rey Juan Carlos, su estado de salud es bueno en todos los sentidos. El que fuera jefe de Estado tiene un problema de movilidad importante que le hace ser menos independiente físicamente. Este obstáculo no le impide pasearse por el mundo. Como ya adelanté en primicia, la próxima semana, Don Juan Carlos viajará a Nueva York para apoyar a la tripulación del Bribón. El barco compite en la copa mundial en la categoría 6M. Hasta hace dos años formaba parte del equipo, pero como me adelantaba en agosto Pedro Campos, su amigo y anfitrión en Sanxenxo, «para regatear hay que sumar. Yo tampoco estaré en la competición activa, pero sí presencial».

El empresario gallego tuvo un problema de salud importante del que prácticamente está recuperado, pero no está para pasar horas en el mar luchando por conseguir el primer puesto. La Infanta Elena acompañará a su padre, como informaba la periodista Silvia Taulés esta semana. De Don Juan Carlos se ha sabido poco de su rutina veraniega, salvo que estuvo en Suiza, donde vive Marta Gayá, una mujer que pasó de tener una relación amorosa durante años a ser una amiga y confidente. Ahora, eso es lo que queda de la que fue «la dama del rumor» en los años 80.

Nostalgia de Corfú

Como decíamos, Doña Sofía no se instaló este verano en su paraíso terrenal, que así ha considerado siempre a las Baleares. Y más aún, el palacio de Marivent que le recuerda a sus veranos felices de infancia en la isla griega de Corfú. En una de las recepciones que cada año organiza la Casa Real para recibir a la sociedad civil de la isla, era la propia reina la que me explicaba esa nostalgia: «Me gusta todo. La costa y el interior. Ver el mar desde aquí es una estampa que me relaja mucho. El azul del Mediterráneo es el mismo de la costa griega. Las azaleas, los pinos y, en general, la vegetación y el olor que desprenden me ha recordado siempre a Mon Repos». Este era el nombre de la villa del rey Pablo y las reina Federica, que compartían con los hijos y familia. Como anécdota, hay que señalar que fue el lugar donde nació el príncipe de Edimburgo, marido de Isabel de Inglaterra.

La Familia Real al completo reaparece en Palma junto a la reina Sofía Europa Press

Desde que comenzó el mes de julio ya se sabía que la madre de Felipe VI no viajaría hasta Mallorca. La razón confirmada por fuentes de Casa Real era que el estado de salud y el deterioro cognitivo de la princesa Irene, de 82 años, impedía mantener la agenda lúdica veraniega de siempre. La princesa, que ha sido siempre el mayor apoyo para la hermana real, no estaba en condiciones de ir a la isla.

Doña Sofía no ha pasado sola ni triste el verano; adaptó su agenda a la situación de su hermana Irene, recibiendo a las infantas y nietos en Zarzuela. Asistió a la recepción en Marivent para la foto oficial con la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, y luego regresó a Madrid, retomando sus rutinas de piscina, yoga, lectura y visitas a sus restaurantes favoritos. Mantiene un círculo cercano de amistades y familiares que la acompañan, incluyendo viajes para apoyar a su hermana y asistir al cumpleaños de la princesa Irene.