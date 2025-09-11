Confesión
Durek Verrett, sobre su vida sexual con Marta Luisa de Noruega: "La satisfago mejor que los hombres hetero"
El chamán y marido de la princesa vuelve a encender titulares con sus declaraciones íntimas mientras se estrena su documental "Rebel Royals"
Hay personajes que parecen destinados a vivir en el ojo del huracán mediático. Y pocos encajan mejor en esa definición que Durek Verrett, autodenominado chamán y actual marido de la princesa Marta Luisa de Noruega. A días del estreno de su documental en Netflix, "Rebel Royals: An Unlikely Love Story", ni la maquinaria de promoción ni la producción de la plataforma han sido necesarias para convertirlos en noticia: un simple comentario en Instagram ha bastado para volver a colocar a la pareja en el centro de la polémica global.
Todo comenzó cuando un usuario sugirió en redes sociales que el matrimonio era una farsa y que Verrett ocultaba su homosexualidad. El chamán respondió con vehemencia: «Soy almasexual. Sí, me han atraído hombres antes. Eso no me impide amar a mi mujer y tratarla como la diosa que es». La réplica, que ya de por sí habría sido suficiente para abrir debate, fue seguida por otra aún más explícita: «La verdad es que probablemente la satisfago mejor que la mayoría de los hombres heterosexuales, porque realmente sé cómo hacerle el amor a una mujer».
La frase, que rápidamente se viralizó, cosechó tanto críticas como aplausos, consolidando la imagen de Verrett como un hombre sin filtros, dispuesto a desafiar el protocolo real con una naturalidad desarmante. Y es que no es la primera vez que se pronuncia sobre su vida íntima con la princesa. Hace seis años, en el pódcast "Ancient Wisdom Today", llegó a declarar que mantenían relaciones tres o cuatro veces al día, confesiones que luego fueron retiradas de la red y que obligaron a la propia Marta Luisa a pedir disculpas en nombre de su pareja.
El guion se repite: Verrett vuelve a hablar más de la cuenta y la realeza nórdica, tradicionalmente discreta, se ve arrastrada al terreno del sensacionalismo. En su intento de defenderse de quienes lo tildan de "pansexual" o incluso de "tan gay como Elton John", el chamán no dudó en reivindicarse como "un rey alfa", atribuyéndose el mérito de conquistar y mantener a su lado a la hija del rey Harald de Noruega.
Mientras tanto, la expectación crece ante el estreno del documental en Netflix, donde la historia de amor entre ambos se exhibirá bajo el prisma de la rebeldía y la diferencia. Lo que está claro es que Verrett, con su verborrea incendiaria y su visión espiritual de la vida, ha conseguido lo que pocos consortes reales logran: ser protagonista absoluto de su propio relato.
