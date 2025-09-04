Del escándalo a la serenidad: la nueva etapa de Kiko Rivera e Irene Rosales

Kiko Rivera e Irene Rosales continúan en el punto de mira después de que la revista "Semana" anunciara su separación a finales del pasado mes de agosto. Tras un período de silencio, ambos han vuelto a dejarse ver ante las cámaras y han coincidido en la casa familiar, dejando claro que, pese al divorcio, entre ellos sigue existiendo una relación cordial.

Este miércoles, 3 de septiembre, "Lecturas" dedicaba su portada a un extenso repaso de los problemas que Irene habría atravesado durante su relación con el DJ. Un reportaje que muchos entendieron como una entrevista que la propia Rosales había concedido a la cabecera, una confusión, quizás intencionada, que generó un auténtico revuelo en el entorno familiar.

La influencer fue captada esa misma mañana a la salida de su casa, muy afectada y al borde del llanto, expresando su indignación: "¡No! Es muy injusto que parezca que yo he concedido una exclusiva cuando no es verdad. ¡Es muy injusto! Estoy enfadada porque no he hablado absolutamente nada. Siempre trato a los medios con respeto y educación, y ahora me encuentro en una portada como si hubiese vendido una exclusiva".

Kiko, por su parte, también se dejó ver poco después al llegar al domicilio, aunque optó por el silencio cuando los reporteros le preguntaron por la polémica publicación. Horas más tarde, ya más calmado, el hijo de Isabel Pantoja fue visto paseando con una de sus hijas por las calles de Castilleja de la Puebla. Alejado del escándalo, el DJ prefirió dedicar su tiempo a la familia y mantenerse al margen de nuevas declaraciones.

Kiko Rivera se deja ver más tranquilo tras el escándalo de la portada de Irene Rosales Europa Press

Una estampa familiar que da buena muestra de que la prioridad para Kiko Rivera e Irene Rosales siguen siendo sus hijas, y el divorcio no cambiará su parecer. Aunque hayan decidido tomar caminos separados, siguen siendo una familia, y de momento aspiran a convertirse en el perfecto ejemplo de los ex bien avenidos.

Eso sí, decidido a pasar página, Kiko Rivera ha tomado la determinación de eliminar de sus redes sociales todo rastro de su expareja. Ya no hay una sola imagen en la que aparezca con Irene Rosales. “Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero”, explicó al respecto. Por lo visto, su intención ahora es centrarse en la música y quiere que su perfil de Instagram presente un aspecto más profesional, guardándose para su intimidad los recuerdos y fotografías personales.