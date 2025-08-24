La esperada reaparición del príncipe Guillermo y Kate Middleton: junto a Carlos III y la reina Camilla en Bamoral

Gran parte de los Windsor han reaparecido en Bamoral para asistir a la tradicional misa dominical oficiada en la iglesia de Crathie Kirk, muy cerca del castillo de la familia. La realeza británica ha sido fotografiada por separado llegando en sus coches a la ceremonia religiosa, mostrándose de lo más sonrientes ante las cámaras allí presentes. Entre los asistentes al oficio, los reyes Carlos y Camilla, el príncipe Eduardo y la princesa Ana, y los príncipes de Gales con sus tres hijos.

La reaparición de Guillermo y Kate

Por fin la espera se ha terminado y los príncipes de Gales han reaparecido por primera vez junto a sus hijos, los príncipes George, Louis y Charlotte, tras confirmarse su mudanza a Forest Lodge, una casa de campo en pleno Windsor Great Park. Se trata de una vivienda de ocho habitaciones en la que los hijos de Guillermo y Kate podrán crecer alejados del foco mediático, mientras la futura reina de Inglaterra continúa en plena recuperación de su enfermedad.

El rey Carlos y Camilla en Bamoral Gtres

Aunque Kate Middleton ha retomado su agenda oficial de manera puntual este 2025 tras haber sido diagnosticada a principios de 2024 de cáncer, enfermedad que se encuentra en remisión, todavía continúa en tratamiento. Este verano, la princesa de Gales se ha mantenido al margen de sus compromisos y reapariciones, a excepción de ocasiones muy puntuales como la final del torneo de Wimbledon.

Vacaciones privadas

Los príncipes Guillermo y Kate Middleton han disfrutado este verano de unas vacaciones privadas en la isla de Cefalonia, en Grecia, famosa por su tranquilidad y la belleza de sus paisajes, junto a sus tres hijos y los padres de la princesa, Carole y Michael Middleton. A pesar de la discreción de su discreción, la familia fue pillada aterrizando en en jet privado en la isla.

Después de esta primera parada, la familia navegó en un superyate privado por las aguas del mar Jónico. La embarcación, de 146 metros de eslora, es propiedad de Abdallah bin Zayed Al Nahyane, ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, y su precio está estimado en 450 millones de dólares.