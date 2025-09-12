Esta es la fecha de la esperada publicación de "Reconciliación", las memorias del Rey Juan Carlos

Tras la publicación de varias informaciones contradictorias sobre el lanzamiento de “Reconciliación”, las esperadas memorias del Rey Juan Carlos I, en España, por fin hay una fecha más o menos concreta de su llegada a las librerías. Será en la primera semana del próximo diciembre, tal y como han confirmado fuentes de Planeta, la editorial bajo la que se ha desarrollado la biografía del monarca, escrita por la francesa Laurence Debray.

Será casi un mes después de su publicación en Francia, donde verán la luz el 12 de noviembre, tal y como confirmó la autora, que se ha convertido en la sombra de don Juan Carlos I estos últimos años para poder contar su historia en primera persona.

“Es un trabajador meticuloso y dedicado. Se entregó al proyecto con seriedad y precisión. Cada palabra, cada expresión, fue elegida con sumo cuidado”, reveló Debray a la revista “¡Hola!” sobre cómo ha sido plasmar la vida del Rey Juan Carlos en sus memorias.

Fue hace un año cuando se anunció que el padre de don Felipe VI estaba escribiendo sus memorias, una noticia que sorprendió a buena parte de la opinión pública, puesto que son pocos los monarcas que se lanzan a compartir su historia.

“Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los reyes no se confían. Menos aún públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerlo hoy? ¿Por qué finalmente cambié de opinión? Porque tengo la sensación de que me están robando mi historia”, exponía Juan Carlos I en un adelanto de las esperadas memorias.

El Rey Juan Carlos Gtres

Esta obra, escrita en primera persona y cuya publicación Planeta califica de “acontecimiento histórico”, viene, dice la editorial, “en efecto, a reparar esa situación”. Si el Rey Juan Carlos “ha decidido dar cuenta de su historia después de casi cuarenta años de reinado es porque el exilio en Abu Dabi, parte de la opinión publicada y, por qué no, los propios errores han acabado por ensombrecer su trayectoria y sus aportaciones fundamentales al éxito de la democracia española”.

“Reconciliación” son “unas memorias ricas en anécdotas que no eluden los episodios más significativos de nuestra historia reciente, pero tampoco las alegrías ni los malos momentos de su vida íntima y personal”, detalla la editorial, que añade: “Un recorrido que empieza en un país inmerso en una guerra cainita y con un joven Juan Carlos anclado a un destino que no le pertenece, pero que paso a paso, eludiendo mil complots y ganándose la confianza de unos y otros, acaba convirtiéndose en el actor principal de la transformación radical de España en el estado moderno y próspero que es hoy”.

Escrita “a corazón abierto y sin concesiones”, la obra navega entre los dos exilios que marcan el principio y final de su vida -el obligado, en Estoril, y el voluntario, en Abu Dabi- y por ella transitan muchos de los protagonistas más destacados de la historia contemporánea. El monarca, en el crepúsculo de su vida y lejos de su familia, se dispone a hacer su última confesión, aunque lamenta: “No tengo derecho a llorar”.