Este es el destino favorito de los Reyes Felipe VI y Letizia y sus hijas para disfrutar de sus vacaciones privadas

Tras una breve pero intensa estancia en Palma de Mallorca, marcada por la ya tradicional recepción a las autoridades baleares -acto que este año ha tenido un sabor especial por la presencia, por primera vez, de la princesa Leonor y la infanta Sofía-, Sus Majestades los Reyes han cerrado la agenda oficial para abrir, por fin, el capítulo más esperado del verano: sus vacaciones privadas. Ese paréntesis estival en el que la familia real española se desvanece, casi como un espejismo, de la escena pública, y se entrega a la calma absoluta, sin discursos ni protocolos, sin alfombras rojas ni saludos institucionales; solo ellos, el mar y un rincón escogido con la precisión de quien busca belleza y discreción a partes iguales.

Por razones obvias -la privacidad y, sobre todo, la seguridad-, jamás se filtra oficialmente el lugar exacto al que se trasladan los Reyes y sus hijas. Sin embargo, en los últimos veranos, un destino ha ido ganando peso en las quinielas: un paraíso mediterráneo cuya luz y paisajes parecen hechos a medida para la realeza. Grecia, tierra natal de la Reina Sofía, late con fuerza en la memoria y el corazón de la familia Borbón. Allí reposan raíces profundas y amistades sólidas, especialmente las que unen a don Felipe VI con su primo, el príncipe Pablo de Grecia, una de sus personas más cercanas.

No es raro que, cuando coinciden en suelo heleno, se organicen veladas discretas, en las que Marie-Chantal -la siempre impecable princesa consorte- y la Reina Letizia comparten ya no solo mesa, sino también gestos de cordialidad que hace unos años parecían impensables. El funeral del rey Constantino marcó, de hecho, un antes y un después en esta relación, dejando imágenes de complicidad que dieron la vuelta al mundo.

Reconciliación entre la reina Letizia y Marie-Chantal Reconciliación entre la reina Letizia y Marie-Chantal

Las teorías sobre dónde descansan estos días Sus Majestades y sus hijas se multiplican. Algunos apuntan a que podrían haberse alojado en la residencia de Pablo y Marie-Chantal, mientras que otros sostienen, citando a la revista "People", que el verdadero destino es Kranidi, una ciudad costera de ensueño donde los Reyes Máxima y Guillermo Alejandro de los Países Bajos poseen una villa de elegancia minimalista y vistas hipnóticas al Egeo. No sería extraño: la relación entre ambas casas reales es cálida y fluida, tejida a base de encuentros discretos y confidencias de alcurnia.

Sea como fuere, lo único seguro es que un Falcon del Gobierno aterrizó en Grecia justo al inicio del periodo vacacional de los Reyes, un detalle que ha alimentado las especulaciones. Si dentro de esa aeronave viajaban don Felipe, doña Letizia, Leonor y Sofía, es algo que, fieles a su costumbre, la Casa Real nunca confirmará. Y quizá ahí radica parte del encanto: el misterio, cuidadosamente preservado, que envuelve el verano más exclusivo de la realeza española.