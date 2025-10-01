Expectación en Francia por el "gran reencuentro" entre la Princesa Leonor y la Infanta Sofía

Hay que remontarse al pasado mes de agosto para encontrar una fotografía de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía juntas. La última vez que se dejaron ver en público fue cuando disfrutaron con sus padres, los Reyes Felipe VI y Letizia, de una cena en un restaurante de Mallorca, dando así por finalizadas sus vacaciones de verano en la isla.

Desde entonces, la heredera del trono y su hermana pequeña han seguido con su agenda por separado. La Princesa Leonor comenzó su formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, mientras que la Infanta Sofía ha empezado su etapa universitaria en Lisboa, donde comenzó las clases a principios de septiembre.

Será el próximo 12 de octubre, el Día de la Hispanidad y Fiesta Nacional, cuando la Princesa Leonor y la Infanta Sofía por fin se reencuentren en público. La benjamina de la Familia Real se unirá a su hermana mayor y a sus padres en la tribunal real para presidir el desfile de las Fuerzas Armadas, una cita a la que no acudía desde 2020.

La confirmación de la presencia de la Infanta Sofía ha llamado la atención incluso allende las fronteras españolas. La revista francesa “Point de Vue”, especializada en realeza y aristocracia, ya ha puesto el foco en “el gran reencuentro” de las dos hermanas, y añaden: “Harán su gran regreso juntas para celebrar, junto a sus padres, uno de los eventos más simbólicos de la monarquía española. Esta noticia ya está haciendo las delicias de los españoles, puesto que ambas han sabido encarnar con el paso de los años la frescura y el futuro de la Corona”.

Los Reyes y sus hijas en el desfile de la Fiesta Nacional de 2020, marcado por la pandemia de coronavirus Gtres

La presencia de la Infanta Sofía confirma que, tras alcanzar la mayoría de edad, irá asumiendo más peso y relevancia dentro de la Corona, aunque manteniendo una agenda más despejada que su hermana mayor, la heredera. Además, este 12 de octubre ha caído en domingo, un día no lectivo, por lo que Su Alteza Real no tendrá que perder ningún día de clase. Para ella y sus padres, su educación siempre ha sido lo primero.

Mientras, la Infanta Sofía disfruta de sus primeras semanas en Lisboa. Comienza así una nueva etapa en la que experimentará un grado más de independencia y autonomía, ya que vivirá en una habitación individual en una residencia de estudiantes. Ante ella, una de las ciudades más vibrantes y cosmopolitas del Viejo Continente.