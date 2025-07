Federico X y Mary de Dinamarca: enfado de los daneses por sus prolongadas vacaciones

Según se desprende de las encuestas realizadas por la emisora DR, tanto el rey Federico X como la reina Mary tienen un apoyo alto del pueblo danés. Su valoración está en torno al 85 %, aunque la figura más admirada sigue siendo la reina Margarita, que abdicó en enero de 2024. También el respaldo institucional al sistema monárquico se mantiene sólido, en torno al 75–80 %

La reina Margarita y su hijo el príncipe Federico de Dinamarca Gtres

Los monarcas mantienen el legado que dejó Margarita II, con un enfoque moderno de apoyo a causas sociales, transparencia institucional y cercanía con los ciudadanos. Pero esto no les libra de críticas y, en este momento, son sus prolongadas vacaciones lo que les hace estar bajo la lupa mediática. El 6 de julio Federico X y su esposa Mary tomaron el vuelo con destino a un país extranjero.

Las "cabezas coronadas" más madrugadoras

Aunque la pareja tenía previsto regresar el 13 de julio, finalmente decidieron ampliar sus vacaciones de verano hasta el 16 y luego hasta el 20. Esta decisión ha provocado muchas reacciones negativas. "Parece que quieren unas vacaciones interminables", escriben en sus redes sociales los daneses. Tampoco la prensa ha eludido el debate y destaca que Federico X y Mary fueron "las primeras cabezas coronadas de Europa" en tomar las vacaciones. Desde entonces, continúan disfrutando en algún destino secreto.

Los Reyes Federico y Mary de Dinamarca en la portada de la revista "Semana" "Semana"

"La familia real no revela el destino ni las personas que los acompañan durante sus viajes privados al extranjero", informa el periódico "Billed Bladet". Durante su ausencia, el príncipe heredero Christian y la reina Margarita han actuado como regentes.

No es la primera vez que las vacaciones de la realeza danesa generan controversia este año. En febrero, la reina Mary viajó a Australia durante dos semanas, poco después de celebrar su primer aniversario en el trono. Aunque la Casa Real insistió en que este viaje inesperado se había planeado desde hacía tiempo, el viaje avivó los rumores de crisis matrimonial, una posibilidad que no ha dejado de estar candente desde el famoso paseo nocturno de Federico X, entonces heredero al trono, con Genoveva Casanova en Madrid. El motivo del viaje de la reina a Australia fue la salud de su padre, John Donaldson, pero no terminó de convencer.

No se descarta que vuela a desplazarse a su tierra natal en las próximas semanas, como viene siendo habitual cada verano. En Dinamarca es el mes habitual de las vacaciones es julio, no agosto, por lo que no debería sorprender que la Casa Real sea más temprana que el resto de las monarquías. A su vuelta, los reyes retomarán su agenda, donde el evento más destacado es una gira oficial por varios municipios daneses.