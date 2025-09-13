Filiberto de Saboya y Adriana Abascal: pasión en Italia entre coches de carrera

El romance entre Filiberto de Saboya y Adriana Abascal saltó a la luz a principios de enero de 2025, cuando fueron vistos juntos en el desfile de la diseñadora Rocío Peralta en Sevilla. Este evento marcó su primera aparición como pareja ante los medios y la alta sociedad sevillana. Lo que comenzó como un rumor se confirmó poco después, en marzo, por el propio aristócrata, tras separarse de su esposa, Clotilde Courau.

Desde entonces, publican en redes sociales instantáneas de sus encuentros y eventos, haciendo visible su relación. Esta semana se ha dejado ver en el Giro Automovilístico de Italia, la legendaria carrera automovilística que comenzó en Turín y se celebra hasta el 13 de septiembre. Con una cena de lanzamiento el jueves 11 de septiembre, el príncipe y su novia participaron en la recuperación de este evento histórico del deporte italiano.

Un día después, trasladaron a sus redes sociales detalles del acontecimiento. "Hola mundo", escribió él en italiano en su historia de Instagram. Noventa años después de su primera carrera, el Giro Automovilístico de Italia regresa por todo lo alto a las carreteras italianas. Primero con una "edición cero" donde no habrá cronómetro ni clasificación. El objetivo es sentar las bases de un verdadero renacimiento para 2026.

Adriana Abascal y Filiberto de Saboya, en Italia Instagram

Tras el pistoletazo de salida en Turín, una flota de coches imponentes recorrerá las carreteras de Bormio y Monza este fin de semana. "Un desfile de obras de arte sobre ruedas: desde el Ferrari 365 GT hasta el Lancia Stratos, desde el Alfa Romeo 1900 CSS (el modelo que ganó en 1954) hasta el Porsche 356», informa el periódico Il Fatto Quotidiano . Entre los pilotos de este año se encuentra Filiberto. Sentado sobre el capó de un Maserati MC20 amarillo , posó con su pareja, Adriana Abascal, ambos con ropa informal. La diseñadora acompañó al príncipe a bordo del vehículo, y compartió algunas historias en redes sociales. "Es un gran apoyo para mí , alguien con quien me llevo de maravilla y con quien puedo hablar. Somos muy unidos y muy felices", confesaba el aristócrata a principios de verano.

Filiberto de Saboya, nacido en junio de 1972, es el jefe actual de la histórica Casa Real italiana y nieto del último rey de Italia, Humberto II. Encabeza, por tanto, la familia Saboya, que reinó en Italia hasta 1946, cuando la monarquía fue abolida tras un referéndum popular.

MANUEL FILIBERTO DE SABOYA , SU MUJER CLOTILDE COURAU ; MARINA DORIA Y VICTOR MANUEL DE SABOYA EN LA CENA DE GALA EN EL PALACIO DE EL PARDO PARA INVITADOS REALES COMO PARTE DE LAS CELEBRACIONES DE LA BODA REAL DEL PRINCIPE FELIPE DE BORBON Y DOÑA LETIZIA ORTIZ ( PRINCIPES DE ASTURIAS ) Gtres

Además de asistir a eventos, apoya causas sociales y mantiene muy activa la memoria histórica de la Casa Saboya en el siglo XXI. Adriana Abascal fundó la firma Maison Skorpios, especializada en botas de lujo producidas en Italia. Es madre de tres hijos, que nacieron de su relación con Juan Villalonga.