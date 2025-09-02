Con gimnasio y en pleno centro de Lisboa: así es la residencia en la que vivirá la Infanta Sofía el próximo año

La Infanta Sofía está a punto de dar un nuevo paso en su vida académica y personal con el inicio de su etapa universitaria en el Forward College, una institución privada vinculada a la Universidad de Londres y a la London School of Economics, que reparte su innovador programa formativo entre tres ciudades europeas: Lisboa, Berlín y París. La hermana menor de la Princesa Leonor cursará allí el grado en Políticas y Relaciones Internacionales, un itinerario que le permitirá conocer distintas realidades urbanas y culturales, empezando este mismo curso en la capital portuguesa.

Su llegada a Lisboa es inminente: el calendario académico está a punto de arrancar y, como cualquier estudiante de primer año, la hija de los Reyes Felipe VI y Letizia tiene por delante un puñado de preparativos. Maletas, papeleo, adaptación a un nuevo entorno… pero con la particularidad de que este traslado marca también su consolidación como joven adulta, lejos ya de la adolescencia y de la etapa colegial que concluyó este verano en el UWC Atlantic College de Gales.

La residencia universitaria donde vivirá Sofía refleja bien este cambio de etapa. A diferencia de lo que ocurría en su internado galés, donde compartía habitación con otras alumnas, ahora dispondrá de un espacio propio: una habitación individual con baño privado. Se trata de un pequeño lujo que aporta intimidad y autonomía, algo que cualquier joven de 18 años valora enormemente. Eso sí, no todo es privacidad: la cocina sigue siendo compartida, igual que las zonas comunes -el gimnasio, las salas de estudio o las áreas de convivencia- pensadas para favorecer la vida comunitaria y el intercambio entre estudiantes.

En cuanto al alojamiento, Sofía podrá elegir entre habitaciones de 13 o de 20 metros cuadrados, todas ellas luminosas y equipadas para que sus inquilinos se sientan cómodos. El coste varía entre 590 y 690 euros mensuales, una cifra que se suma a los 18.500 euros anuales que supone la matrícula en Forward College. A ello habrá que añadir, como ocurre en cualquier experiencia universitaria en el extranjero, los gastos de manutención, transporte y material académico, que en una ciudad vibrante como Lisboa pueden variar significativamente.

El contraste con su anterior residencia en Gales no es solo de comodidades, sino también de entorno. Si en el UWC Atlantic College la Infanta vivía rodeada de naturaleza y murallas medievales, el Forward College se encuentra en pleno centro lisboeta. A escasos minutos de lugares icónicos como la Baixa, el Chiado o la ribera del Tajo, Sofía tendrá la oportunidad de sumergirse en la vida cultural de la ciudad, experimentar su ambiente cosmopolita y compartir vivencias con jóvenes de distintas procedencias.

Como tantos otros universitarios que cada año se lanzan a la aventura de vivir fuera de casa, la Infanta Sofía comienza ahora una etapa marcada por la independencia, el aprendizaje y la inevitable mezcla de nervios y entusiasmo que trae consigo el comienzo de la vida adulta.