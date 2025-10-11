La gran diferencia de María Teresa de Luxemburgo y su suegra Josefina Carlota

La Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo fue acusada hace cinco años de "tirana, dictadora y caprichosa". Jeannot Waringo, un alto funcionario jubilado, redactó un informe de 90 páginas que estuvo a punto de precipitar la abdicación del Gran Duque. Realmente, detrás estaba la sombra implacable de su suegra ya fallecida, Josefina Carlota, que nunca superó el matrimonio de su hijo con “la pequeña criolla”, como ella la llamaba, una mujer de origen cubano y plebeyo. Nada pudo impedir que, en 2000, Enrique y María Teresa se convirtieran en Grandes Duques tras la abdicación de Juan, esposo de Josefina Carlota.

"María Teresa hace lo que quiere, sostiene firmemente las riendas en la mano, determina los negocios y el ritmo en la corte y trata a sus empleados como siervos”, relató el columnista Pol Schock después de leer el informe. Y añadía: "Enrique dice sí a todo". El Gran Duque expresó su indignación: "¿Qué sentido tiene atacar a una mujer a quien ni siquiera le está permitido defenderse? Es nuestro deseo continuar por la misma senda".

Las aguas se calmaron y Enrique y María Teresa de Luxemburgo no anunciaron la abdicación al trono hasta el 24 de diciembre de 2024, durante el tradicional discurso navideño, en el que el Gran Duque comunicó formalmente su decisión de abdicar en favor de su hijo Guillermo el 3 de octubre de 2025. La abdicación se formalizó efectivamente en esa fecha, tras 25 años de reinado.

El gran duque heredero Guillermo de Luxemburgo, junto a sus padres, María Teresa y Enrique Gtres

Los motivos principales expuestos oficialmente por Enrique fueron la voluntad de iniciar una jubilación tras una larga etapa institucional, la necesidad de dar paso a una nueva generación, y un "proceso natural" de relevo, similar a lo que ocurre tradicionalmente en las monarquías europeas. Enrique subrayó que la mayoría de su generación ya estaba en la etapa de retiro y expresó su plena confianza en la preparación de su hijo para el cargo, tras haberlo designado primeramente lugarteniente representante en octubre de 2024.

Distancia

Al contrario que la omnipresente Josefina Carlota, después de abdicar, María Terea y su esposo han hecho las maletas. Esta misma semana, el Gran Duque Enrique asistía a una entrega de trofeos de tenis, una de sus pasiones. Al recibir el Premio Jana Novotna, en agradecimiento por su apoyo durante casi 35 años, el recién jubilado se disculpó con una sonrisa por no poder asistir al próximo torneo: "Como sabéis, estoy retirado, lo que significa que me voy. Mañana, mi mujer y yo cogeremos el coche y nos iremos un rato". Se desconoce el destino elegido, aunque es posible que hayan decidido descansar una temporada en Biarritz, donde él tiene un apartamento.