Haakon de Noruega rompe su silencio tras la acusación forma de Marius Borg: "Ahora le toca al tribunal decidir"

La Casa Real de Noruega afronta una de las crisis más importantes de su historia a raíz del caso Marius Borg. Un año después del escándalo, la Fiscalía ha imputado formalmente al primogénito de la princesa Mette-Marit de cuatro violaciones y otros 28 delitos. En total, el hijastro del príncipe Haakon, futuro rey de Noruega, se enfrenta a 32 cargos en su contra.

Haakon rompe su silencio

La imputación forma de Borg ha llegado horas antes del cumpleaños de Mette-Marit, que hoy cumple 52 años. La princesa atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y el escándalo de su primogénito, fruto de su relación con Morten Borg, ha puesto en jaque el futuro de la monarquía noguera.

Tras la imputación de la Fiscalía a su hijastro, el príncipe Haakon ha reaparecido esta mañana durante la inauguración de la feria de piscicultura Aqua Nor, en la ciudad de Trondheim. Allí, el esposo de Mette-Marit ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre la última hora del caso de su hijastro ante la Prensa.

"Ya se ha aclarado cuál será la acusación. Ahora le corresponde al tribunal decidir. Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestras tareas", ha declarado Haakon de Noruega, añadiendo que "todos los implicados en el caso lo han encontrado desafiante y difícil". "En cuanto al asunto, hay otros que están en mejor posición para hablar de ello", finalizaba así su intervención. Al comenzar las preguntas de las periodistas, algunas relacionadas sobre las víctimas, el príncipe noruego ha optado por el silencio, zanjando su comparecencia ante las cámaras.

El futuro de Borg, en manos de la Justicia

A la espera del juicio, el hijo de Mette-Marit ha sido acusado de 32 cargos, cuatro de ellos de violación. Además, también otros delitos de actos violentos contra su exnovia, daños, alteración del orden público, infracciones de tráfico y filmar los órganos sexuales de mujeres sin su consentimiento. El fiscal general Sturla Henriksb ha sido muy clara y se enfrenta a años de prisión. "Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta 10 años", explicó el fiscal en la rueda de prensa. Borg, por su parte, niega las acusaciones más graves que se le imputan, aunque tal y como ha desvelado Petar Sekulic, su abogado, podría declararse culpable de algunos delitos menores que se le imputan antes de que arranque el juicio.