No habrá paz para Harry y William (al menos en público)

Hoy sale a la luz en Estados Unidos el libro del exmayordomo Grant Harrold, "The Royal Butler: My Remarkable Life in Royal Service" ("El mayordomo real: Mi noble vida al servicio de la realeza"). Los británicos tendrán que esperar al 28 de agosto. Harrold ofrece en sus páginas una mirada íntima sobre su vida como miembro del personal del servicio real, con anécdotas muy personales. Desde su fascinación infantil con la monarquía hasta su experiencia en el mismísimo corazón de la Casa Real británica.

Kate y Harry, cómplices

El autor desvela también aspectos inéditos del funcionamiento cotidiano de los Windsor y comparte algunos detalles sobre la relación de los hermanos Harry y William. Cuenta, por ejemplo, que Kate Middleton solía ir de compras o frecuentar algún pub con su cuñado cuando su esposo se encontraba fuera.

El príncipe Harry y Kate Middleton en 2017 Gtres

Habla de una buena relación entre Harry y Camilla, que contrasta con las afirmaciones públicas del príncipe Harry en su libro "Spare" Señala que fue testigo de cenas muy armoniosas y encuentros familiares en los que estaban presentes Camilla, el rey Carlos y sus dos hijos. También describe al monarca como una persona "muy tranquila" y "muy calmada", que nunca levantó la voz, y ofrece una imagen de él muy alejada de la frialdad que a veces se le atribuye.

El príncipe Carlos, juntos a sus hijos, los príncipes Harry y William Alastair Grant Agencia AP

A pesar de esta cercanía, el exmayordomo señaló en una entrevista publicada por "The Mirror" el 21 de agosto que las tensiones que han mantenido separados a los príncipes Guillermo y Harry durante los últimos cinco años podrían no disiparse definitivamente. Al menos, no hasta el punto de que el duque de Sussex sea reincorporado oficialmente como miembro activo de la familia real inglesa.

Reconciliación a puerta cerrada

Harrold, que trabajó con el monarca cuando era príncipe heredero, de 2004 a 2011, señaló que los británicos deberían aceptar la posibilidad real de que nunca más la Familia Real vuelva a aparecer unida en público. Consciente de que "la situación es un caos ahora mismo" entre ellos, considera que, incluso si su relación mejorara , los dos hermanos podrían dejar de aparecer juntos y sonrientes en los eventos. "Podría haber una reconciliación, pero podría ser a puerta cerrada”. Y añadió: "Creo que las familias se distancian y pueden sanar, pero nunca es lo mismo. Así que sí, veo una reconciliación, veo a Harry regresando, pero no dentro de la Firma como antes".

Trooping the Colour - The King's Birthday Parade NEIL HALL Agencia EFE

Desde su partida a Estados Unidos, el duque de Sussex no ha hecho más que ahondar la distancia entre él y su familia en el Reino Unido. Ha sido despojado de su rol real, ya no tiene deberes institucionales como un verdadero miembro de la familia real inglesa y vive en solitario con su esposa. En su opinión, aunque sigue destacando su compromiso personal con causas que le parecen importantes y parece querer hacer las paces con su padre y su hermano, entre otros, parece haber ido demasiado lejos con sus revelaciones y entrevistas controvertidas como para que sea posible una verdadera reconciliación y un regreso a la historia. "No veo a Harry y Meghan en el balcón del palacio para el Trooping the Colour, por ejemplo, pero sí veo a la familia reconciliándose a puerta cerrada y trabajando para que el rey vea a sus nietos [Archie y Lilibet]".