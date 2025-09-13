Harry y Carlos: su esperado té, un atasco y el muro de William

Harry ha sufrido su primer atasco en Londres. Tras su salida de la Familia Real en 2020, el hijo menor de Carlos IIIya no cuenta con los escoltas policiales que le permitan sortear el tráfico. Por lo tanto, como el resto de los mortales ha padecido los estragos que la huelga de metro causaba esta semana en la capital británica, donde ha estado en varios actos con ONG a las que sigue vinculado.

Ante el mutismo del propio duque de Sussex –título que aún conserva, pese al sonado Megxit de 2020– y del Palacio de Buckingham, había gran expectación por saber si habría encuentro familiar. Y finalmente las dudas se disiparon cuando una lluvia de flashes le inmortalizó llegando el jueves a Clarence House, residencia oficial de Carlos III. Se trataba de su primera reunión en persona desde febrero de 2024, cuando Harry viajó al Reino Unido tras conocerse que el monarca sufría cáncer.

El té que padre e hijo compartieron el jueves apenas duró 54 minutos. No se ha revelado ningún detalle, más allá del comentario que Harry realizó después, cuando asistió a un evento de los Juegos Invictus, donde un simpatizante le preguntó por el rey. «Sí, es genial, gracias», respondió. Sin embargo, aunque breve, el encuentro se considera un punto de inflexión en la relación entre ambos tras años de encadenar polémicas.

Harryno ha ocultado su deseo de hacer las paces, pero sus diversas batallas legales contra el ministerio de Interior por quitarle la escolta policial cuando está en territorio británico y su propensión a expresar sus sentimientos en televisión no han ayudado a su causa. El documental de Netflix protagonizado junto a su mujer, las acusaciones de racismo y la publicación de su biografía en 2023, donde revelaba todo tipo de intimidades sobre la familia Windsor, causaron gran daño. Con todo, el pasado mes de mayo, en una larga entrevista a la BBC, Harry expresó un claro deseo de un acercamiento a los suyos, diciendo: «Me encantaría una reconciliación con mi familia».

Sin noticias de William

Con su padre ahora parece que las cosas avanzan en esta dirección. Sin embargo, con su hermano William, heredero al trono, el contacto es inexistente. La visita de Harry esta semana ha coincidido con una oleada de compromisos públicos del Príncipe de Gales. William y Kate han estado todo el rato con la agenda ocupada en lo que se ha interpretado como un mensaje para dejar claro que no ha habido ningún encuentro.Debido a que su visita al Reino Unido coincidía con el tercer aniversario de la muerte de su abuela, Isabel II, Harry visitó en privado la tumba de la difunta reina en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. El Palacio le dio un permiso especial para ello. Es precisamente en Windsor donde ahora viven William , pero, pese a estar a tan solo metros de distancia física, había todo un muro emocional que impidió que ambos hermanos limaran asperezas.

William no parece haber perdonado a Harry todos los ataques que ha lanzado públicamente hacia la familia real. Pero Carlos III, sí parece estar dispuesto a pasar página tras años de fría relación.

Cuando el rey y su hijo se vieron en febrero de 2024 tras el diagnóstico del monarca, apenas pasaron juntos 30 minutos. Cuando Harry regresó a Londres tres meses después por sus batallas legales contra los tabloides, sus esperanzas de volver a ver a su progenitor se vieron frustradas cuando sus aparentes intentos de contactarlo fueron desatendidos. Fuentes cercanas al duque de Sussex afirmaron que sus llamadas telefónicas no habían recibido respuesta, mientras que fuentes del Palacio insistieron en que no se había solicitado formalmente una reunión, a lo que un portavoz de Harry respondió emitiendo un comunicado indicando que la reunión no sería posible «debido a la apretada agenda de Su Majestad». «El duque de Sussex, por supuesto, comprende la agenda de compromisos de su padre y otras prioridades, y espera verlo pronto», matizaba el texto oficial.

Harry volvió a Londres en varias ocasiones, pero las agendas y una disputa judicial sobre su seguridad le impidieron reunirse con el rey. A pesar de los desencuentros y la distancia emocional, este breve encuentro deja entrever que, paso a paso, Harry busca reconstruir los lazos con su padre, aunque la reconciliación completa con su hermano siga siendo un horizonte lejano.