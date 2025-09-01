La historia silenciada hasta ahora: la reina Camilla sufrió una agresión sexual con 16 años

Tenía tan solo 16 años cuando la actual reina Camilla sufrió uno de los episodios más traumáticos de su vida. La historia, silenciada hasta ahora, ha salido a la luz gracias a la publicación de un libro que analiza las relaciones entre la monarquía y el gobierno británico. El episodio sucedió en un tren de camino a la estación de Paddington. Valentine Low. Ha sido el periodista británico, experto en realeza y que cubrió esta información para The Times desde 2008 a 2023, el que lo ha revelado en su libro Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street, que llegará a las librerías el próximo 11 de septiembre. Fue en una conversación de Camilla con el entonces alcalde de Londres Boris Johnson, en 2008, cuando le reveló la información con motivo de la apertura en la capital británica de tres centros de atención a las víctimas de agresiones sexuales.

"Ella estaba en un tren camino a Paddington -tenía unos 16 o 17 años- ha recordado el que fuera director de comunicación de Johnson, Guto Harri. Según el relato de Harri, fue el propio Johnson el que quiso saber qué pasó aquel día. "Hice lo que mi madre me enseñó. Me quité el zapato y le di un taconazo en los testículos", explicó la actual reina consorte.

"Tenía suficiente dominio de sí misma cuando llegaron a Paddington como para saltar del tren, encontrar a un tipo uniformado y decir: 'Ese hombre me acaba de atacar', y lo arrestaron", añadió.

La reina Camilla lleva años detrás de organizaciones como Refuge y SafeLives, que trabajan en la ayuda a las víctimas de violencia doméstica y sexual.

El Palacio de Buckingham se ha negado a hacer comentarios sobre este episodio.