La imagen de la reconciliación: se filtra la foto del príncipe Harry en su encuentro con su padre, el Rey Carlos III

Tras meses de rumores que apuntaban a un posible acercamiento entre el príncipe Harry y su familia, por fin este miércoles se produjo un encuentro con su padre, el Rey Carlos III. Una reunión que da pie a una reconciliación y de la que no se han dado a conocer detalles, puesto que se trata de una cita privada. Sí se conoce que el monarca acababa de llegar a Londres desde Escocia y que se encontraba en su residencia oficial, en Clarence House, hasta donde fue visto llegar el duque de Sussex.

Pero no ha sido hasta hoy cuando se ha publicado la imagen que demuestra ese encuentro. Si bien en la fotografía no aparecen el monarca y su hijo juntos, sí que se ve al príncipe Harry llegando a Clarence House, donde se encontraba Carlos III. Lo que pasó dentro de esos muros solo ellos lo saben, pero teniendo en cuenta el empeño de los tabloides británicos en desgranar cada detalle de ese encuentro, no tardaremos en descubrir qué pasó, de qué hablaron o cuánto tiempo duró su cita.

El príncipe Harry llegó a la casa de su padre cerca de las 18:00 horas de la tarde (hora local de Londres), en la parte de atrás de un Range Rover negro que conducía un chófer, con otro hombre, quizás de seguridad, de copiloto. En las imágenes tomadas, el príncipe Harry parece nervioso y se ocupa de anudarse bien la corbata, queriendo estar perfecto para verse con su padre por primera vez en más de un año.

El príncipe Harry llegando a Clarence House Gtres

Hay que remontarse a febrero de 2024 para recordar la última vez que el príncipe Harry y el Rey Carlos III se encontraron y trascendió a la opinión pública. Fue una cita breve que puso de manifiesto las tensiones entre padre e hijo. Esta nueva reunión ha sido entendida por muchos como un primer paso hacia una reconciliación, puesto que se produce después de que el duque de Sussex confesara en una entrevista con la BBC que estaba deseando hacer las paces con su familia.

“Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando, la vida es preciosa”, dijo el príncipe Harry en unas declaraciones sin precedentes en alguien de la familia real británica, acostumbra a lavar sus trapos sucios en privado.

De hecho, es esta tendencia a la indiscreción del duque de Sussex lo que más le ha alejado de su familia, que no ve con buenos ojos que airee los detalles de sus enfrentamientos, ya sea en una entrevista con Oprah Winfrey o entre las páginas de sus polémicas memorias, “Spare”.