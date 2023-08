Iñaki Urdangarin no consigue convencer a su madre para que conozca a su novia

Ni por activa, ni por pasiva. Es un deseo imposible. Su insistencia no obtiene beneficios positivos. Iñaki Urdangarin no consigue convencer a su madre, Claire Liebaert, para que conozca a su novia Ainhoa Armentia. La progenitora del exmarido de la infanta Cristina mantiene todavía una relación muy estrecha con la hija del rey Emérito y le cuesta aceptar que su hijo mantenga una relación sentimental con otra mujer. Igual les ocurre a los hermanos de Iñaki, no hay ni una sola foto en la que se ve juntos a los Urdangarin con la administrativa Ainhoa.

Pablo Urdangarin se funde en un abrazo con su padre, Iñaki Urdangarin GJN/KAB GTRES

Precisamente, según indican en el medio de comunicación 'Elnacional.cat', la familia Cristina se refiera a la pareja de Iñaki Urdangarin con el mote de “la administrativa” y no por su verdadero nombre. En este sentido, al excuñado del rey Felipe VI le molesta muchísimo ese gesto de “desprecio” familiar, ni lo entiende ni se explica esa desconsideración con su novia. Lo que está claro es que Ainhoa no ha pisado todavía la casa donde vive Iñaki con su madre. Por lo que se ve ni se la espera ni, de momento, sería bien recibida.