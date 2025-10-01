La incómoda mudanza del ex de Magdalena de Suecia que escandaliza Estocolmo

La relación entre Magdalena de Suecia y Jonas Bergström estuvo en boca de todos hace casi dos décadas atrás. Eran la pareja de príncipes perfecta. Guapos, con éxito en lo profesional, en l institucional y quizá mucho menos en lo sentimental. Al menos sí cuando estalló la bomba que dejó a la hija pequeña de los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia con el corazón roto y con la opinión pública opinando sobre los motivos de su inesperada ruptura.

La pareja tenía planes de boda e incluso desde palacio se llegó a fijar fecha para el enlace que vestiría de gala las calles de Estocolmo en 2010. Pero el escándalo llegó antes que el ‘sí, quiero’, cuando saltó a los titulares una imperdonable infidelidad por parte de él. El apuesto abogado se convirtió en el enemigo público, en el malo de la película. Ella estaba destrozada y no le quedó más remedio que romper su romance y también parar en seco su intención de vestir de blanco. Ahora, de manera inesperada, su nombre ha vuelto a sonar con fuerza en Suecia después de que se materializase una incómoda mudanza.

El ex de Magdalena de Suecia, ahora su vecino

El escándalo fue mayúsculo en 2010 tras conocerse que la princesa Magdalena había sido víctima de una traición por parte de su prometido. Esto le hizo transitar sus propios infiernos y ahondar en problemas de salud mental. Necesitaba un cambio de vida y alejarse de la polémica, lo que le llevó a iniciar una nueva vida en Nueva York, ciudad en la que finalmente conocería a su actual marido, Chris O’Neil. Pero no ha podido dejar atrás el pasado como le habría gustado. Mucho menos después de que la princesa haya regresado a Estocolmo y se haya tenido que encontrar de frente a su ex.

Se mueven por los mismos privilegiados ambientes y atesoran también amistades en común. Esto ha determinado que sus caminos se hayan cruzado de nuevo. Pero ahora están condenados a verse más aún. Jonas Bergström se ha mudado con su esposa, Stephanie af Klercker a uno de los barrios más elitistas de la capital sueca, tras comprarse una de las mansiones más caras del país, valorada en 6 millones de euros. Le va bien en su bufete de abogados y su mujer también está muy bien emparentada con aristócratas raíces, lo que justifica haber cerrado la compra más elevada del sector inmobiliario sueco de este 2025, como apuntan desde ‘Se og Hor’.

Esta mansión se levanta en Djursholm, en el municipio de Estocolmo de Danderyd. Es una de las zonas más exclusivas del país, donde las grandes fortunas encuentran refugio y donde viven también muchos amigos de la princesa Magdalena de Suecia. De ahí la incómoda coincidencia que les obliga a tener que verse, muy a su pesar. El matrimonio ya se ha mudado a su palacete junto a sus tres hijos. Les sobra espacio, pues en los 330 metros cuadrados de la residencia, que reposan sobre una parcela ajardinada de 2.300 metros, se incluyen 10 habitaciones y diversas estancias para cubrir las necesidades de toda la familia. No le falta detalle, aunque quizá salir a la calle les resulte algo inoportuno por miedo a un encontronazo con el pasado.