La infanta Margarita reaparece en el Rastrillo de Nuevo Futuro tras su ingreso hospitalario

El Rastrillo de Nuevo Futuro abrió el jueves 13 de noviembre sus puertas en la luminosa Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid. La infanta Elena tomó el relevo a Doña Sofía e inauguró esta cita solidaria junto a José Luis Martínez-Almeida, Simoneta Gómez-Acebo y Josefina Sánchez Errázuriz, presidenta de la entidad.

En la primera jornada de la 54º edición del Rastrillo, numerosos rostros conocidos se dejaron ver por paseando por los stands. El evento da el pistoletazo de salida a la temporada navideña de la capital y se ha convertido en una de las citas favoritas de la alta sociedad española. Laura Ponte y su hija, Laura Gómez-Acebo, María Dolores de Cospedal o Beatriz de Orleans fueron algunas de las celebrities que mostraron su apoyo a la causa.

La reaparición de la infanta Margarita

En la jornada de hoy, la infanta Margarita ha sido la gran protagonista del día. La hermana del Rey Juan Carlos ha reaparecido en el Rastrillo de Nuevo Futuro, siendo esta su primera aparición pública tras su ingreso hospitalario. En silla de ruedas, muy abrigada y con mascarilla, la madre de María Zurita no ha querido perderse esta cita tan ligada a la familia y a su hermana, la fallecida infanta Pilar, a la que estuvo vinculada durante más de cincuenta años.

Inauguración del Rastrillo de Nuevo Futuro 2025 José Oliva Europa Press

La infanta Margarita ha protagonizado un emotivo encuentro con su sobrina, Simoneta Gómez-Acebo, vocal de la Asociación. La sobrina de Don Juan Carlos, muy emocionada por la visita de su tía, le ha dado un abrazo y un beso, agradecida y feliz por su presencia en el Rastrillo.

A finales de octubre, "El Debate" publicaba en exclusiva que la infanta Margarita había estado ingresada 10 días en la UCI de un hospital madrileño tras sufrir una neumonía. Afortunadamente, la hermana menor del Rey Juan Carlos recibió el alta hospitalaria y continuó con su recuperación en su domicilio del barrio de Salamanca. Quince días después, la madre de María Zurita, visiblemente recuperada de su último revés de salud, ha reaparecido en el Rastrillo, apoyando la causa benéfica de su hermana Pilar de la que fue Presidenta de Honor hasta el día de su fallecimiento, el 8 de enero de 2020.