La Infanta Sofía inicia su nueva etapa universitaria en Lisboa: primeras imágenes oficiales

La Infanta Sofía ya se encuentra en Lisboa, ciudad en la que cursará su primer año de universitario. La benjamina de la Familia Real comenzará el próximo 22 de septiembre sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el centro de estudios Forward College, un centro privado adscrito a la Universidad de Londres. Tras finalizar sus estudios superiores en el UWC Atlantic College de Gales, la hermana de la Princesa Leonor afronta una nueva etapa en su formación académica en Portugal.

Primero días en Lisboa

Esta mañana, Casa Real ha difundido las primeras fotografías oficiales de la Infanta Sofía en Lisboa, su nuevo hogar. En total, se tratan de siete imágenes en las que la hija menor de los Reyes Felipe y Letizia aparece en diferentes puntos de la capital de Portugal, como el conocido Monasterio de los Jerónimos, o junto a otros alumnos universitarios disfrutando de las calles de la ciudad, exprimiendo al máximo sus primeros días en Lisboa.

La Infanta Sofía en Lisboa © Casa de S.M. el Rey

Además de hacer turismo por la ciudad y conocer los rincones más emblemáticos de la capital lusa, la Infanta Sofía también ha disfrutado de los conocidos atardeceres de Lisboa desde uno de sus miradores, uno de los atractivos de Lisboa. Cabe recordar que la Familia Real está muy ligada a Portugal, siendo este país el primer destino de la Princesa Leonor en su primer viaje oficial en 2023.

Nueva etapa

La Infanta Sofía comienza una de las etapas más emocionantes de su vida en Lisboa, ciudad en la que vivirá durante su primer año universitario. Forward College, el centro de estudios en el que realizará su formación universitaria, ofrece una experiencia internacional con clases de grupos reducidos y en inglés, con estudiantes procedentes de más de 40 países distintos.