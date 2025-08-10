¿Isabel II estaba al tanto de las andanzas del príncipe Andrés?

No hay semana sin nuevas revelaciones por parte de algún biógrafo, exempleado o persona vinculada a la Casa Real británica. Realmente la vida de los Windsor es un filón demasiado apasionante como para dejar escapar un solo detalle. En esta ocasión es Andrew Lownie quien da más detalles de su libro "El ascenso y la caída de la Casa de York", donde señala al príncipe Andrés, a la reina Isabel como madre y a Sarah Ferguson.

Sin filtro

Cuando presentó el manuscrito, se preparó para una gran cantidad de tachaduras legales debido a su contenido incendiario. Al final, se sorprendió porque los abogados dejaron pasar muchos párrafos que, según ha ido publicando en Daily Mail, eran realmente escandalosos. Ha contado, por ejemplo, que Andrés, de 65 años, era un "adicto al sexo en serie" que, al parecer, se había acostado con más de 1.000 mujeres. Leímos que traía "putas" con "pechos generosos" al Palacio para cenar con la Reina Isabel, o que llamaba a un miembro del personal "maldito imbécil " por equivocarse con el título real de su abuela. Sus trampas en el golf o su fea costumbre de dejar pañuelos usados, manchados por sus propios actos autoeróticos, esparcidos por el suelo de su dormitorio para que otros los recogieran.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés Gtres

El libro es igualmente crítico con Ferguson, de 65 años, a quien llama la Duquesa del Exceso, quien, según dice, acumula facturas impagadas y gasta 25.000 libras en una sola hora. Lownie señala que gran parte de la vida de Andrés ha sido costeada por el erario público y que muchas de sus escapadas al exterior ocurrieron mientras viajaba con el dinero del contribuyente, como representante especial para el comercio internacional y la inversión entre 2001 y 2011.

Las finanzas de Andrés han desconcertado a muchos periodistas de investigación. ¿De dónde provienen los millones que ha gastado en la remodelación y el funcionamiento de Royal Lodge? ¿Quién proporcionó el soborno multimillonario a Virginia Giuffre? A todo ello va respondiendo con gran claridad.

Lo que sorprendió a Lownie fue el "absoluto descaro" de todo el asunto. "Esto es lo que me impactó, el encubrimiento del Palacio", dice. "Sabían exactamente lo que estaba pasando. A la gente no le va a gustar, pero la reina estaba conspirando. Al principio pensé que simplemente se había escaqueado. Pero cada vez estoy más convencido de que sabía exactamente lo que estaba pasando y lo permitió".

Liberado del peso de la adoración maternal, Lownie cree que el rey siempre ha tratado a su hermano con mucha menos benevolencia. "Al igual que William". Añade que, hasta ahora, solo hemos visto la punta del iceberg de las finanzas de Andrew. Sus sospechas apuntan a China y a Oriente Medio.