Kate Middleton y Melania Trump, juntas en la misión secreta de las ardillas

Uno de los encuentros que más expectación ha generado la visita de Estado de Donald Trump y su familia esta semana al Reino Unido es el de su esposa Melania y Kate Middleton. La princesa de Gales tiene previsto reunirse con ella en Frogmore Gardens, donde se llevará a cabo la llamada misión secreta de las ardillas, con la presencia de Dwayne Fields, líder de la Asociación de Scouts, de la que la Princesa es patrocinadora.

Esta misión de los scouts en el Reino Unido se diseñó para niños de 4 a 5 años como ritual de entrada al programa scout británico. Sus actividades promuevan la exploración de la naturaleza, la creatividad, el juego y el aprendizaje en grupo, permitiendo a los más pequeños iniciarse en los valores y dinámicas scouts de manera adaptada a su edad. Los Squirrels (ardillas) pueden obtener insignias o reconocimientos por participar y aprender, en sintonía con otras ramas scout, pero específicas para esa franja infantil.

Conexión con la naturaleza

La princesa de Gales mantiene desde niña un vínculo muy estrecho el movimiento. Primero como miembro y desde 2020 como copresidenta honoraria de la Asociación Scout británica. Ha respaldado activamente la inclusión de los niños y participa en actividades con grupos Squirrels, defendiendo la importancia del acceso temprano a la naturaleza para el bienestar y desarrollo de los pequeños.

Kate Middleton y el príncipe George Gtres

Ha subrayado el valor personal que encuentra en la naturaleza, sirviendo como referente y aliada pública para la expansión y visibilidad del programa Squirrels en el Reino Unido. La naturaleza ha sido también una de sus fuentes de apoyo durante su tratamiento contra el cáncer el año pasado.

El matrimonio Trump se alojará en el Castillo de Windsor. Es la segunda invitación del Reino Unido, un honor poco común para cualquier presidente estadounidense.

Donald Trump y Melania Trump con la reina Isabel II de Inglaterra. Gtres

La experta en realeza Jennie Bond ha definido en "The Mirror" la presencia de la princesa de Gales como "la guinda del pastel" de este viaje. "Estoy segura de que tanto William como Kate reconocen la importancia de alimentar el ego del presidente y desempeñarán un papel lo más destacado posible. Es lo que el monarca y sus altos funcionarios de la realeza deben hacer. Es su trabajo y su deber, y lo harán bien", ha señalado.