Kate Middleton reaparece por sorpresa y eclipsa el regreso del príncipe Harry a Londres

El regreso del príncipe Harry al Reino Unido prometía acaparar titulares, pero una vez más fue Kate Middleton quien robó el foco. En una jugada estratégica digna de los equilibrios palaciegos, la princesa de Gales reapareció junto a su esposo en una fecha cargada de simbolismo: el tercer aniversario del fallecimiento de Isabel II.

El gesto no fue casual. Los príncipes de Gales visitaron la Federación Nacional del Instituto de la Mujer, organización a la que la difunta monarca dedicó ocho décadas de implicación activa. Allí, Guillermo -de riguroso luto por la reciente muerte de la duquesa de Kent- y Kate -elegante en sobriedad- evocaron el legado de una reina que entendía el poder de los espacios femeninos como motores de cambio social. Con esta aparición, la pareja no solo honraba a Isabel II: reclamaba para sí el hilo de continuidad con la tradición.

Mientras tanto, en Londres, Harry cumplia con su propio calendario: los WellChild Awards causa con la que lleva diecisiete años comprometido. Allí entregará un galardón al "Niño Inspirador" y pronunciará un discurso antes de visitar Nottingham, donde anunciará una donación a Children in Need y se reunirá con jóvenes vulnerables en un estudio comunitario de música y cine.

Dos agendas paralelas, dos narrativas contrapuestas. En un día de memoria y resonancias dinásticas, Kate y Guillermo lograron asegurarse el protagonismo, relegando a Harry al papel secundario que, paradójicamente, intenta evitar.