Kate Winslet, la otra gran protagonista del tradicional concierto de Navidad de Kate Middleton

Ya es oficial. El Palacio de Kensington ha confirmado que Kate Middleton presidirá la quinta edición del concierto navideño "Together at Christmas", celebrado en la Abadía de Westminster.

Temática del concierto

Desde Palacio ya han anunciado que la temática del evento de este año será el amor en todas sus expresiones. "El Servicio reunirá a personas para celebrar el amor en todas sus formas: el amor familiar, el que nace de la amistad, el que surge en las comunidades o incluso el que puede surgir en encuentros fortuitos con desconocidos. En un mundo que a menudo parece fracturado, el amor es la fuerza capaz de reconectarnos a todos, más allá de generaciones, culturas y religiones", reza el escrito.

Este concierto navideño ya se ha convertido en una tradición navideña de la princesa de Gales. La primera vez que se celebró fue en 2021, todavía en pandemia, como agradecimiento a los que se volcaron con los demás durante el covid. Ese año, Kate Middleton sorprendió interpretando una canción al piano junto al cantante escocés Tom Walker.

Kate Winslet, una de las invitadas al concierto

La esposa del príncipe Guillermo volverá a reunir a casi todos los Windsor el próximo 5 de diciembre en la Abadía de Westminster. En total, más de 1600 invitados asistirán a la tradición navideña de la princesa de Gales, entre ellos Kate Winslet. Este año, la actriz de Hollywood acompañará a la familia real británica en el evento después de haber sido nombrada como embajadora de The King's Foundation, una de las organizaciones benéficas personales del rey Carlos III. Winslet tendrá un papel protagonista en el concierto y será la encargada de realizar una de las lecturas del programa.