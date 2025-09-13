Laurent de Bélgica: primera foto con su hijo secreto

Hace solo unos días, el príncipe Laurent de Bélgica reconoció públicamente la paternidad de Clément Vandenkerckhove, fruto de una relación en los años noventa con la cantante y modelo belga Wendy Van Wanten. Los rumores sobre la paternidad acompañaron al príncipe durante décadas, de ahí la repercusión mediática de esta confirmación por parte del príncipe, el miembro más irreverente de la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha. Ha protagonizado escándalos de corrupción y actos contrarios a la política del gobierno, así como gestos públicos considerados poco apropiados por la sociedad belga.

Después del comunicado de prensa en el que informaba que era el padre biológico de Clément, el canal de televisión VTM ha difundido la primera foto de Laurent acompañado de su hijo, de 25 años. El joven podría haber cumplido el sueño que expresó recientemente en un documental: "Solo quiero ir a tomar una cerveza con mi padre". Padre e hijo posan en la imagen visiblemente felices de reencontrarse.

En la segunda parte del reportaje, que se emitirá el 18 de septiembre, el hijo de la cantante Wendy Van Wanten cuenta cómo volvió a contactar con el hermano del rey Felipe , tras años de silencio. En 2020, Clément contactó por teléfono. "Escuché una voz grave que decía: 'Hola, ¿con quién tengo el honor de hablar?'. Respondí: 'Soy Clément'. Y lo primero que dijo fue: '¿Y cómo está?'. Mi corazón latía con fuerza. Hablamos durante 40 minutos" .

Un final feliz

Una vez establecido el contacto, Clément buscó la manera de anunciar la identidad de su padre biológico. La idea del documental nació de su encuentro con Wim De Smet, un director cercano a su madre. Frente a la cámara, finalmente pudo contar su historia, con el apoyo de Wendy Van Wanten, quien también habla de su historia de amor con el príncipe Laurent . También él aparece en imágenes inéditas que se revelan a lo largo del relato. Los espectadores descubrirán nuevas fotos de Clément con su padre, incluyendo un recuerdo de un reciente viaje en coche.

Un final feliz para ambos hombres. En la segunda parte de Clément, la cantante confiesa que se separó del hijo del rey Alberto II cuando su hijo sopló su primera vela. Clément y Laurent se reencontraron de forma casual en un supermercado, cuando el niño tenía trece años. "Vi a mi padrastro alejarse y, de repente, un hombre se paró junto a mi madre. Ella dijo: 'Este es Clément, y Clément es tu padre'. Todo pasó rapidísimo, pero no tenía ni idea de quién era ni de su estatus", explica.

La madre continúa el relato: "Besó a Clément y le preguntó cómo estaba. Fue muy incómodo. Me sorprendió bastante. Había dicho que nos veríamos algún día, pero nunca sucedió".

Laurent de Bélgica, nacido el 19 de octubre de 1963, es el hijo menor del anterior rey de los belgas Alberto II y de la reina Paola, y hermano del actual monarca, Felipe de Bélgica. Desde 2003 está casado con Claire Louise Coombs, con quien tiene tres hijos: la princesa Louise, de 21 años, y los gemelos príncipe Nicolas y Aymeric, de 20. En 1991, tras abolirse la ley sálica belga, descendió del tercer lugar en la línea de sucesión al trono al décimo.