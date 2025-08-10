La maniática regla de los seis huevos del rey Carlos III

Quienes han trabajado en las cocinas de la Familia Real británica saben que no siempre es fácil dar gusto al exquisito paladar del rey Carlos III. El monarca británico ha heredado de su madre, Isabel II, su comportamiento quisquilloso cuando se sienta a la mesa. La reina tenía rutinas muy arraigadas, especialmente con respecto a la hora del té de la tarde, que se celebraba religiosamente entre las 3:30 y las 5:00 de la tarde. Su té favorito era el Earl Grey, y lo acompañaba de una variedad de dulces y salados. Entre sus favoritos se encontraban el pastel de chocolate, sándwiches de atún con mayonesa, bollos con mermelada, y una selección de pasteles como tartaletas de frambuesa y bizcochos.

La hora del té para el rey Carlos

A sus 76 años, el rey tiene también el gusto muy refinado y necesita que hasta los platos más sencillos incluyan un toque peculiar. Tom Quinn, autor de "Yes Ma'am", un libro sobre la historia de los sirvientes reales, dice que al rey le gustan los huevos cocinados de una manera muy específica para el té de la tarde. "Como mucha gente, Carlos es muy exigente con la forma de cocinar sus propios huevos, y como es bien sabido que es difícil que queden en su punto justo, insiste en que se cocinen seis huevos para que al menos dos queden exactamente como a él le gustan".

La Familia Real no ha confirmado este hecho, pero parece cierto que los huevos son ineludibles en la dieta como fuente de proteína completa, además de ser ricos en vitaminas B, colina, vitamina D y grasas saludables, todas ellas beneficiosas para la salud del cerebro, los niveles de energía y la función hormonal.

R.Unido.- El rey Carlos III será tratado la próxima semana por problemas de próstata Europa Press

Por la edad o por salud, Carlos III está cambiando sus hábitos dejando atrás su costumbre de desayunar copiosamente, como hacía hasta ahora. El exjardinero real Jack Stooks ha compartido algunos detalles de lo que comió antes del Trooping the Colour y señala que "nunca come mucho", especialmente cuando se acercan eventos importantes.

"Intentar comer algo saludable como cereales con nueces, frutas y un poco de miel", señala este empleado, algo en lo que, según sospecha, podría haber influido su sobrina Zara Tindall, abonada a desayunos simples pero nutritivos .