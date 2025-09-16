María Zurita abre su álbum privado para celebrar su 50º cumpleaños: atención a esta foto de la Reina Sofía

La familia Borbón se encuentra de enhorabuena. María Zurita, una de sus integrantes más reconocidas, acaba de celebrar una fecha muy especial: su 50º cumpleaños. La prima del rey Felipe VI vino al mundo el 16 de septiembre de 1975 en Madrid, fruto del matrimonio entre la infanta Margarita de Borbón y el doctor Carlos Zurita. Era la segunda hija del matrimonio, que ya en 1973 había dado la bienvenida a Alfonso Juan Carlos Zurita, hermano mayor de María, mucho más alejado del foco mediático que su hermana menor.

Con motivo de tan señalado aniversario, María ha querido compartir su alegría a través de sus redes sociales. “Y, ¡llegaron los súper 50! Gracias Dios por darme tanto, imposible tener una vida más completa”, ha escrito en su cuenta oficial de Instagram. Ha acompañado sus palabras con un conjunto de imágenes inéditas de su archivo familiar, instantáneas que no solo reflejan momentos íntimos de su vida, sino también capítulos entrañables de la historia reciente de la familia del Rey.

Entre esas fotografías destacan las de su bautizo, en el que la Reina Sofía ejerció de madrina. En ellas se aprecia a unos jovencísimos infanta Margarita y doctor Zurita sosteniendo con ternura a su hija en brazos en el templo, mientras al fondo se distinguen la infanta Pilar y una pequeña infanta Elena, prima de María. Una escena entrañable que hasta ahora había permanecido fuera del ámbito público y que permite asomarse a la faceta más personal de la familia.

En los últimos años, María Zurita ha decidido dar un giro a la discreción que tradicionalmente ha caracterizado a su vida y abrirse a un perfil mucho más mediático. Su participación en programas como MasterChef Celebrity marcó ese cambio, y actualmente se encuentra inmersa en la grabación de un nuevo reality para Televisión Española. El espacio, titulado DecoMaster, propone un reto distinto: diez parejas de personajes conocidos competirán para demostrar su talento en el ámbito del diseño de interiores.

La intensa agenda profesional que mantiene en estos momentos podría dificultar la organización de una gran celebración con motivo de su cumpleaños. No obstante, el apego de María a los suyos es incuestionable. Este mismo verano viajó a Sanxenxo junto a sus padres para reencontrarse con el rey Juan Carlos I durante una de sus estancias en Galicia. A la cita acudió también su hijo, el pequeño Carlos, quien mostró un especial cariño hacia su tío abuelo. Una de las imágenes más emotivas de ese encuentro fue la del rey emérito agachándose para darle un beso al niño, un gesto sencillo pero cargado de simbolismo que reafirma la fortaleza de los lazos familiares, pese a la distancia geográfica que separa a algunos de sus miembros desde la marcha de don Juan Carlos a Emiratos Árabes.